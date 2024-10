Ein Drohnenangriff der Hisbollah tötet israelische Soldaten. Der FDP-Generalsekretär fordert, Israel wie einen Nato-Partner zu behandeln. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Organisationen: Alarmierende Anzeichen von Aushungerung in Gaza

14.37 Uhr: Israelische Menschenrechtsgruppen warnen vor einer Strategie der Vertreibung durch Aushungerung der Bewohner des nördlichen Gazastreifens. Es gebe alarmierende Anzeichen dafür, dass das israelische Militär im Stillen beginne, den "Plan der Generäle", auch Eiland-Plan genannt, umzusetzen.

Dieser von einer Reihe von Offizieren im Ruhestand unter Leitung des früheren israelischen Sicherheitsberaters Giora Eiland entworfene Plan sehe die Zwangsumsiedlung der Zivilbevölkerung des nördlichen Gazastreifens durch eine Verschärfung der Belagerung des Gebiets vor, schreiben die Menschenrechtsgruppen in einer Erklärung.

Weder die Armee noch das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu äußeren sich auf Anfrage zu der Warnung der Menschenrechtsgruppen.

FDP-General: Israel wie Nato-Partner behandeln

13.59 Uhr: FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai will Israel beim Verkauf von Kriegswaffen den engsten Partnern im westlichen Verteidigungsbündnis gleichstellen. Er fordert in Berlin nach einer Gremiensitzung, es dürfe in der schwierigen Situation des Landes keinen Raum für Spekulation geben. "Gerade beim Thema Rüstungsexporte müssen wir Israel wie einen Nato-Partner behandeln. Und das ist mit Blick auf die Novelle des Rüstungsexportgesetzes aus meiner Sicht notwendig", sagt Djir-Sarai.

Er fordert den Wirtschaftsminister und die Außenministerin – also die Grünen Robert Habeck und Annalena Baerbock – zu einer klaren Position auf. "Wir stehen nach wie vor ganz klar an der Seite Israels. Es ist eine wahnsinnig schwierige Situation derzeit für Israel, und die Sorge vor einem großen Krieg im Nahen und Mittleren Osten besteht selbstverständlich", sagt Djir-Sarai weiter.

Israel greift erstmals Region Aitou im Norden des Libanons an

13.33 Uhr: Das israelische Militär greift erstmals Ziele in der Region Aitou im Norden des Libanons ans. Das berichten Anwohner und libanesische Rundfunksender. Es ist das erste Mal seit einem Jahr, dass das Gebiet, in dem mehrheitlich Christen leben, von Israel beschossen wird. Im Libanon leben schiitische und sunnitische Moslems, Drusen, orthodoxe und maronitische Christen, was sich auch in der Verteilung der politischen Macht im Libanon widerspiegelt. Die Hisbollah, die sich Gefechte mit Israel liefert, ist eine schiitische Miliz und vor allem im Süden des Libanons aktiv.

EU-Staaten verurteilen Blauhelm-Beschuss

12.32 Uhr: Die EU-Staaten haben sich nach einer mehrtägigen Blockade auf eine gemeinsame Verurteilung des israelischen Beschusses von UN-Blauhelmtruppen im Libanon verständigt. In dem am Rande eines Außenministertreffens in Luxemburg veröffentlichten Erklärung heißt es, die Angriffe der israelischen Streitkräfte stellten einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht dar und seien völlig inakzeptabel. Man erwarte dringend Erklärungen und eine gründliche Untersuchung seitens der israelischen Behörden.

Die EU-Erklärung zu den Vorfällen mit mehreren verletzten Blauhelmsoldaten hatte eigentlich bereits Ende vergangener Woche veröffentlicht werden sollen. Wegen einer Blockade des mit Israel besonders eng verbundenen EU-Staats Tschechien zog sich der Prozess allerdings hin. EU-Diplomaten mutmaßten am Montag, dass die Regierung in Prag ihr Vorgehen sogar mit der israelischen Regierung abgestimmt hatte.

In dem nun veröffentlichten Text wird auch ein sofortiges Ende der fortgesetzten Raketenangriffe der Hisbollah auf Israel gefordert. Zugleich wird aber auch große Besorgnis über die israelischen Militäraktionen dagegen geäußert, die in dicht besiedelten Gebieten erfolgten, viele zivile Opfer forderten und zu massiven Vertreibungen führten. Israel hatte zuletzt mitgeteilt, die libanesische Hisbollah-Miliz greife Israel von Stellungen aus an, die sich in unmittelbarer Nähe von Posten der UN-Blauhelmtruppen im Südlibanon befinden.

Gazastreifen: Zweite Runde der Polio-Impfungen begonnen