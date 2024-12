Trauer um früheren US-Präsidenten Jimmy Carter

Aktualisiert am 30.12.2024 - 15:18 Uhr

Carter war am Sonntag im Alter von 100 Jahren im Kreise seiner Familie im US-Bundesstaat Georgia gestorben. (Archivbild) (Quelle: Amr Nabil/AP/dpa/dpa-bilder)

Ein langes Leben ist zu Ende: Mit 100 Jahren stirbt Jimmy Carter. Die Welt erinnert sich an einen US-Präsidenten, der auch nach seiner Zeit im Weißen Haus für Frieden und Gerechtigkeit kämpfte.

Der Tod des früheren US-Präsidenten Jimmy Carter hat rund um den Globus große Anteilnahme hervorgerufen. Carter war am Sonntag im Alter von 100 Jahren im Kreise seiner Familie in seinem Heimatort Plains im US-Bundesstaat Georgia gestorben, wie Carters Stiftung mitteilte. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs bekundeten ihre Trauer. US-Präsident Joe Biden würdigte Carter als einen "Mann mit großem Charakter und Mut, Hoffnung und Optimismus".

Der Demokrat Carter regierte von 1977 bis 1981 im Weißen Haus. Nach seiner ersten Amtsperiode wurde er nicht wiedergewählt - er verlor die Wahl gegen den Republikaner Ronald Reagan. Carters Amtszeit wurde vor allem von der Geiselnahme von Diplomaten in der US-Botschaft in Teheran 1979 und durch die missglückte Befreiungsmission im Jahr darauf überschattet.

Biden: "Mitgefühl und moralische Klarheit"

Nach seinem Ausscheiden aus der Präsidentschaft gründete Carter gemeinsam mit Ehefrau Rosalynn in Atlanta das Carter Center zur Förderung von Demokratie, Menschenrechten und wirtschaftlicher Entwicklung. Rosalynn, mit der er 77 Jahre lang verheiratet war, starb vor gut einem Jahr.

Nationaler Trauertag am 9. Januar

Biden rief den 9. Januar zu einem nationalen Trauertag aus und ordnete an, die US-Flagge auf dem Weißen Haus sowie die Flaggen an allen Regierungsgebäuden, Militäreinrichtungen und Botschaften im Ausland für 30 Tage auf halbmast zu setzen. Er werde zudem ein Staatsbegräbnis anordnen, das in der Hauptstadt Washington stattfinden solle, erklärte Biden.