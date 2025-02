Hamas setzt Geisel-Freilassung aus - Israels Armee alarmiert

Palästinenser lehnen Trumps Umsiedlungspläne ab

Für weitere Unruhe in der Region hatte US-Präsident Donald Trump mit seinem viel kritisierten Plan gesorgt, die Gaza-Bewohner dauerhaft in andere Länder umzusiedeln und den zerstörten Küstenstreifen in eine "Riviera des Nahen Ostens" zu verwandeln. In einem Interview sprach er ihnen das Recht auf Rückkehr ab. Auf die Frage, ob die Palästinenser das Recht haben würden, in das Küstengebiet zurückzukehren, sagte Trump im Gespräch mit dem Sender Fox News: "Nein, das würden sie nicht, denn sie werden viel bessere Unterkünfte haben." Es gehe ihm darum, "einen dauerhaften Ort" in anderen Ländern für die Palästinenser zu schaffen, so der Republikaner.