Unmittelbar zuvor hatte Trump seine Ansprüche auf die zu Dänemark gehörende Arktis-Insel erneuert: Wir werden Grönland bekommen. Hundertprozentig", sagte er am Sonntag in einem Interview mit dem US-Sender NBC News.

Trump müsse klar und deutlich gezeigt werden, dass Grönland nur dessen Bewohnern gehöre. "So war es gestern. So ist es heute. Und so wird es auch in Zukunft sein", schrieb der 33-Jährige.

"Unsere Botschaft an Dänemark ist sehr einfach: Sie haben keine gute Arbeit für die Menschen in Grönland geleistet", sagte Vance bei seinem Besuch. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen hatte zuvor "inakzeptablem Druck" aus Washington angeprangert.

Scholz: Kanada "kein Bundesstaat von irgendwem"

Ähnlich deutlich wie Nielsen äußerte sich Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gebietsansprüchen, die die US-Regierung zuletzt gegenüber Kanada formuliert hatte. "Kanada ist kein Bundesstaat von irgendwem. Kanada ist eine stolze, unabhängige Nation", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend bei der Eröffnung der Hannover-Messe, dessen Partnerland Kanada in diesem Jahr ist. "We stand by your side", fügte er auf Englisch hinzu. Kanada habe Freunde überall auf der Welt – und ganz besonders viele in Deutschland und Europa.