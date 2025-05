Ukraine und Europäer pochen auf Feuerpause vor Verhandlungen

Die Ukraine und ihre wichtigsten europäischen Verbündeten machten bei ihrem groß inszenierten Treffen in Kiew eine klare Ansage an Moskau. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Macron: Kein Dialog, wenn zugleich Zivilisten bombardiert werden

Falls Moskau sich nicht darauf einlässt, wollen die Europäer das Land mit weiteren Sanktionen belegen und die Waffenlieferungen an die Ukraine ausweiten. Ihr Vorgehen stimmten sie auch in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump ab.

Trump verspricht eine "große Woche"

Putin bot der Ukraine daraufhin in einem nächtlichen Auftritt vor Journalisten direkte Friedensgespräche "ohne Vorbedingungen" an. Diese sollen nach seinem Willen bereits am Donnerstag in Istanbul beginnen. "Diejenigen, die wirklich Frieden wollen, können nicht dagegen sein." Die Türkei zeigte sich bereit, die von Russland vorgeschlagenen Gespräche auszurichten.