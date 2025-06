Eskalation zwischen Israel und Iran: Droht ein großer Krieg?

Wie begründet Israel den Großangriff?

Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog hat den Großangriff im Iran mit einer existenziellen Bedrohung des jüdischen Volkes begründet. Der israelische Armeesprecher Effie Defrin sagte, Israel habe zuletzt Anzeichen identifiziert, dass der Iran "erhebliche Fortschritte in Richtung nuklearer Fähigkeiten gemacht" habe. "Das iranische Regime galoppiert in Richtung einer Atombombe", sagte er. Der Iran hatte dies stets dementiert.

Mit großer Aufmerksamkeit wurde in Israel auch die Resolution des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien zur Kenntnis genommen. Diese stellte formell fest, dass der Iran seine rechtlichen Verpflichtungen zur Zusammenarbeit mit der IAEA nicht erfüllt. Dies wurde in Israel als "gelbe Karte" für Teheran interpretiert. Israels Militärchef sagte mit Blick auf den Großangriff im Iran, man befinde sich "an einem Punkt ohne Umkehr". Man habe nicht mehr warten können.