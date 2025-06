Russischer Angriff auf Kiew tötet mindestens 14 Menschen

Aktualisiert am 17.06.2025 - 07:21 Uhr

Dramatische Szenen ereignen sich in Kiew. (Quelle: Alex Babenko/AP/dpa/dpa-bilder)

Die ukrainische Hauptstadt ist besser durch Flugabwehr gesichert als der Rest des Landes. Doch an diesem Morgen ist eine hohe Zahl von Opfern zu beklagen.

An 27 Orten seien Brände ausgebrochen, teilte Innenminister Ihor Klymenko mit. Betroffen seien Wohnhäuser, Bildungseinrichtungen und wichtige Infrastruktureinrichtungen. Auch Bürgermeister Vitali Klitschko als Leiter der zivilen Verwaltung berichtete auf Telegram von zahlreichen Bränden. Einem Bericht des Portals "The Kyiv Independent" zufolge hörten Reporter Drohnen- und Raketengeräusche und zahlreiche Explosionen in der Stadt.