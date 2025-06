Trumps Bomben auf den Iran – Droht jetzt ein Weltenbrand?

Wie wichtig nimmt Trump Europa? "Null Komma Null"

Wie groß ist nun die Gefahr einer Ausweitung des Konflikts zu einem großen Krieg, der am Ende möglicherweise auch Deutschland betreffen könnte? "Es steht nicht zu befürchten, dass wir in einen solchen Krieg hineingezogen werden", ist Deitelhoffs Überzeugung. "Natürlich kann es sein, dass Deutschland Israel weiterhin Waffen liefert, aber dass wir aktive Kriegspartei werden, halte ich für ausgeschlossen. Umgekehrt gilt aber auch, dass Deutschland so gut wie keine diplomatischen Mittel hat, um diesen Krieg noch zu beeinflussen." Trump schlug los, nachdem Deutschland, Frankreich und Großbritannien gerade mit dem iranischen Außenminister gesprochen hatten, um neue Verhandlungen in Gang zu bringen. "Da zeigt sich, welche Wichtigkeit die USA ihren europäischen Verbündeten beimessen: gar keine – Null Komma Null", so Deitelhoff. "Europa ist in diesem Konflikt nahezu stillgelegt."