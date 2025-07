Druck auf Israel wächst - Deutschland bremst bei Sanktionen

Mit Zweistaatenlösung ist die Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates gemeint, der friedlich Seite an Seite mit Israel existieren soll. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte kürzlich angekündigt, Ende September vor der UN-Generalversammlung in New York Palästina als Staat anzuerkennen. Anders als Deutschland droht nun auch Großbritannien damit.

Arabische Länder fordern Ende der Hamas-Herrschaft

Mehrere arabische Staaten, darunter die zwischen Israel und der Hamas vermittelnden Länder Ägypten und Katar, forderten unterdessen bei der UN-Konferenz zur Zweistaatenlösung ein Ende der Hamas-Herrschaft im Gazastreifen. In einem siebenseitigen Dokument, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, verlangten insgesamt 17 Länder konkrete Schritte für ein Ende des Konflikts.

"Der Krieg in Gaza muss jetzt enden", heißt es zu einer der Voraussetzungen für das Ziel einer Zweistaatenlösung, zu der Israel sich bekennen müsse. In dem Dokument wird auch das Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 verurteilt, das den Krieg auslöste. Auch der britische Premier Starmer sagte, dass die Forderungen an die Hamas bestehen blieben: Sie müsse alle Geiseln freilassen, einer Waffenruhe zustimmen, akzeptieren, dass sie keine Rolle beim Regieren des Gazastreifens spielen werde und die Waffen niederlegen.

Netanjahu: Hamas ist größtes Hindernis für Gaza-Abkommen

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sieht in der Terrororganisation das größte Hindernis für das Zustandekommen eines Waffenruhe-Abkommens. Seit dem Abzug des israelischen Verhandlungsteams aus Katar habe er viele Beratungen zu dem Thema geführt, sagte Netanjahu in einer Videobotschaft. "Aber es gibt ein großes Hindernis, und jeder weiß, was das ist: die Hamas."

Netanjahu hatte nach dem Abzug der Delegation "alternative Optionen" erwähnt, um die noch immer im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln zu befreien. Laut israelischen Medien gehört dazu auch die mögliche Annexion von Teilen des Gazastreifens. Netanjahu werde in den nächsten zwei Tagen erneut Beratungen über das weitere Vorgehen abhalten, schrieb die "Times of Israel".