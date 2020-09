Nawalny zweifelsfrei vergiftet

Maas: "Wir verurteilen diesen Angriff auf das Allerschärfste"

02.09.2020, 16:30 Uhr | dpa, rtr, dru

Spezialisten der Berliner Charité sehen den Beweis erbracht: Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny wurde gezielt vergiftet. Das eingesetzte Gift kam schon bei früheren Mordattacken zum Einsatz.

Der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Erkenntnissen der Berliner Charité mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet worden. Ein Speziallabor der Bundeswehr habe auf Veranlassung der Universitätsklinik den "zweifelsfreien Nachweis" erbracht, dass es sich um einen Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe handelt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Nawalny wird derzeit in der Charité behandelt.

"Es ist ein bestürzender Vorgang, dass Alexej Nawalny in Russland Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff geworden ist", erklärte der Regierungssprecher. Außenminister Heiko Maas sagte am Nachmittag, die Bundesregierung "verurteilt diesen Angriff auf das Allerschärfste". Nach Seiberts Worten wurde die russische Regierung dringlich aufgefordert, sich zu dem Vorgang zu erklären.

Seibert: Beraten über "angemessene gemeinsame Reaktion"

Das Auswärtige Amt bestellte den Botschafter Russlands zu einem dringenden Gespräch über die Untersuchungsergebnisse ein. Ferner wolle die Bundesregierung ihre Partner in EU und NATO informieren und über eine "angemessene gemeinsame Reaktion beraten", erklärte Maas. Auch werde die Bundesregierung mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) Kontakt aufnehmen.

Das russische Präsidialamt wurde nach eigenen Angaben von der Bundesregierung noch nicht über den Stand im Fall Nawalny und die neuen Erkenntnisse in Kenntnis gesetzt.



Nowitschok (zu deutsch Neuling) gilt als einer der tödlichsten je erfundenen Kampfstoffe. Mit ihm wurden 2018 auch der russische Ex-Doppelspion Sergej Skripal und seine Tochter vergiftet. Beide überlebten den Anschlag im englischen Salisbury nur knapp. Eine unbeteiligte Frau, die mit dem Gift in Kontakt kam, verstarb an den Folgen. Großbritannien und viele andere westliche Staaten machten damals Russland dafür verantwortlich. Die Regierung in Moskau wies aber jegliche Beteiligung zurück. Dennoch wiesen westliche Staaten als Reaktion mehr als 100 russische Diplomaten aus.

Merkel berät mit ihrem Kabinett



Kanzlerin Angela Merkel beriet den Angaben zufolge am Mittag mit Vizekanzler Olaf Scholz, Außenminister Heiko Maas, Innenminister Horst Seehofer, Justizministerin Christine Lambrecht, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie dem Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun über weitere Schritte.

Nawalny, der am 20. August auf einem Flug in seiner Heimat plötzlich ins Koma gefallen war und zunächst in Omsk untersucht wurde, wird auf Drängen seiner Familie in Berlin behandelt. Die deutschen Ärzte gingen nach einer Auswertung von klinischen Befunden bereits davon aus, dass Nawalny vergiftet wurde.

Am vergangenen Freitag erklärte die Charité, dass sich die Vergiftungssymptome bei Nawalny zurückbildeten. Sein Zustand sei stabil, er befinde sich weiter auf einer Intensivstation im künstlichen Koma und werde maschinell beatmet. Akute Lebensgefahr bestehe nicht, Langzeitfolgen der "schweren Vergiftung des Patienten" seien aber nicht absehbar.