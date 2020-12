Jährliche Presseshow

"Zu alt": Putin will sich nicht mit "Sputnik V" impfen lassen

17.12.2020, 11:30 Uhr | dpa, cck

Die Beziehung zum Westen ist angespannt, die Corona-Krise setzt dem Land schwer zu: Russlands Präsident Wladimir Putin stellt sich den Fragen von Journalisten. t-online ordnet seine Propaganda-Show ein.

Inmitten extrem angespannter Beziehungen mit dem Westen hält der russische Präsident Wladimir Putin seine große Jahrespressekonferenz. Diese hält er jedes Jahr traditionell kurz vor Weihachten – in der Regel dauert sie mehrere Stunden. Dieses Jahr findet sie wegen der Corona-Pandemie erstmals nur per Video statt.

Die Jahreskonferenz beginnt um 10 Uhr deutscher Zeit. In diesem Artikel lesen Sie während der Konferenz die wichtigsten Aussagen Putins – und was sie bedeuten.

Putin zur Corona-Krise

Putin will angesichts der Corona-Pandemie nicht von einem schlechten Jahr sprechen. Was hieße schon schlecht und gut, sagt Putin. Das Virus habe alle Bereiche des Lebens getroffen, aber: "Wir haben das besser gemeistert als andere Staaten." Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei in Russland weniger gesunken als in vielen EU-Staaten.



Das sagt der Experte: "Von den Wirtschaftszahlen her scheint das zu stimmen", sagt Russland-Experte Jens Siegert, der am Moskauer Goethe-Institut das EU-Projekt "Public Diplomacy – EU and Russia" leitet und zuvor für das Länderbüro der Heinrich-Böll-Stiftung zuständig war. Da liegt Russland ungefähr im Schnitt der EU-Staaten. "Für die Pandemie selbst ist das zweifelhaft", sagt Siegert. "Den russischen Zahlen über Infektionen und Tote ist nicht zu trauen. Viele Menschen, die sterben und mit Corona infiziert sind, werden nicht gezählt."

Russland steckte schon vor der Corona-Pandemie in einer schweren Wirtschaftskrise: Die hohe Arbeitslosigkeit und die Unzufriedenheit etwa mit Lebensmittelpreisen haben sich nun noch einmal deutlich verschärft. Kritiker werfen Putin vor, keine Lösungen für die Probleme zu haben.

Putin zum Impfstoff "Sputnik V"

Putin sprach weiter von einem Erfolg des russischen Impfstoffes "Sputnik V", mit dem derzeit die Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft wird. Putin spricht von einer Wirksamkeit von mehr als 90 Prozent. Er selbst wolle sich allerdings erst impfen lassen, sobald das für seine Altersgruppe möglich ist. "Ich bin ein gesetzestreuer Mensch. Ich halte mich an die Empfehlungen. Für solche wie mich gibt es bisher keinen Impfstoff. Ich mache das, sobald es möglich ist", sagte der 68-Jährige.

Das sagt der Experte: Der Politikwissenschaftler, Publizist und Osteuropa-Experte Andreas Umland hält das für "beschönigend". "Zahlen, die den Impfstoff betreffen, halte ich für spekulativ", sagt Umland. Da der Impfstoff keine richtige Prüfung durchlaufen hat, könnte die Zahl aus der Luft gegriffen sein. "Das kann man als Propaganda bezeichnen", sagt Umland.

Putin zu Nawalny

Putin bestreitet, dass der Geheimdienst für den Anschlag auf den Oppositionellen Alexej Nawalny verantwortlich ist. Das zeige sich allein dadurch, dass Nawalny nach Deutschland gebracht wurde. Außerdem: Wenn der Geheimdienst das vorgehabt hätte, hätte er es auch zu Ende gebracht, sagt Putin weiter.

Das ist bekannt: Ein Rechercheteam, zu dem unter anderem der Spiegel und Bellingcat gehören, berichtet, dass eine Gruppe von mindestens acht Agenten des russischen Geheimdienstes hinter dem Anschlag steckten. Nawalny selbst macht ein "Killerkommando" unter Befehl Putins verantwortlich. Mehr dazu lesen Sie hier.

Dieses Jahr könnte auch Putins Gesundheitszustand ein Thema sein

Normalerweise geht es um Innenpolitik, Wirtschaft und Außenpolitik. In diesem Jahr könnte aber auch Putins Gesundheitszustand Thema sein. Denn der 68-Jährige hat in den vergangenen Monaten nur äußerst selten Termine persönlich wahrgenommen, kaum jemand hat ihn persönlich getroffen. Zahlreiche Gerüchte machen deswegen die Runde. Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte zuletzt auf Fragen zum Befinden des Präsidenten betont, dass Putin gesund und fit sei.

Mit Spannung wird außerdem erwartet, ob und wie der Kremlchef auf die jüngsten Vorwürfe in der Affäre um den Giftanschlag auf den Oppositionellen Alexej Nawalny reagiert. Die EU hat wegen des Einsatzes des Kampfmittels aus der Nowitschok-Gruppe Sanktionen gegen Russland verhängt.

(Dieser Text wird ab Beginn der Pressekonferenz um 10 Uhr stetig aktualisiert.)