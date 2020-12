Bereits ab Mitternacht

EU plant offenbar Abschottung Großbritanniens

20.12.2020, 16:21 Uhr | dru, mk, dpa

Mutation: Das sagt Boris Johnson über die neue Variante des Coronavirus und die deshalb verhängten Maßnahmen in Großbritannien. (Quelle: AFP)

Nach der Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus, die für einen starken Anstieg der Infektionszahlen im Süden Englands verantwortlich gemacht wird, hat die britische Regierung in London und Südostengland eine Ausgangssperre verhängt. (Quelle: KameraOne)

Nach der Entdeckung einer neuen, hochansteckenden Variante des Coronavirus in Großbritannien überschlagen sich die Ereignisse. Die EU bastelt an einem Plan, den Verkehr auf die Insel komplett abzuriegeln.

Wegen der entdeckten Corona-Mutation in Großbritannien bereitet die Europäische Union offenbar drastische Schritte vor. Wie die "Bild" berichtet, könnte Deutschland noch in der Nacht den Flugverkehr aus Großbritannien komplett unterbrechen. Mehrere Länder wie etwa die Niederlande und Belgien haben dies bereits getan. Der Bund strebt den Angaben zufolge eine konzertierte Aktion in ganz Europa an.



Bereits um Mitternacht würde Deutschland laut "Bild" mit der Einschränkung des bilateralen Flugverkehrs beginnen. Die Maßnahme würde vorerst bis 6. Januar gelten, womit auch Flugreisen aus dem Vereinigten Königreich über die Feiertag und das Neujahr ausgeschlossen wären. Ein entsprechender Kabinettsbeschluss soll dem Bericht zufolge im Laufe des Tages gefasst werden. Ähnliches sei für Südafrika geplant, wo in dieser Woche ebenfalls eine Virus-Mutation isoliert werden konnte.



Gleichzeitig arbeitet die Bundesregierung an einem abgestimmten Vorgehen mit den europäischen Partnern. Kanzlerin Angela Merkel telefonierte am Nachmittag mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der EU-Spitze über das weitere Vorgehen. Macron hat noch für Sonntagabend einen Verteidigungsrat einberufen. Die "Bild" zitiert einen Berater der Bundesregierung mit den Worten, Europa müsse sich gegen Großbritannien "total abriegeln". Eine EU-Lösung sei wichtig, da es sonst zu viele Einfallstore für das Virus über andere Verkehrswege gebe.

Alle deutschen Flieger sollen abgezogen werden

Dem Bericht zufolge prüfen die zuständigen Stellen in Deutschland derzeit, unter welchen Bedingungen noch Rückflüge aus UK stattfinden können. Diese sollten, wenn sie erlaubt würden, nur für deutsche Staatsbürger genutzt werden. Ziel sei es, keine Flieger in Großbritannien zurückzulassen. Die Bundespolizei warnte am Nachmittag bereits eindringlich, Flüge nach Großbritannien nur dann anzutreten, wenn dies "unbedingt erforderlich" sei. "Es kann sein, dass der Flugverkehr eingestellt wird", schrieb die Bundespolizei auf Twitter.

Bereits zuvor hatte die Bundesregierung mögliche Schutzvorkehrungen im Luftverkehr wegen der Entwicklungen in Großbritannien und Südafrika nicht ausgeschlossen. Aus Kreisen des Bundesgesundheitsministeriums hieß es am Vormittag, sie seien "eine ernsthafte Option". Man verfolge die Entwicklung sehr genau, stehe mit europäischen Nachbarstaaten in Kontakt und werte mit Hochdruck Informationen über die mögliche Virus-Variante aus.

Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler ist eine kürzlich entdeckte Variante des Virus um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Premierminister Boris Johnson hatte am Samstag betont, es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.

Niederlande verhängen Flugverbot für Großbritannien

Die Niederlande verhängten am Sonntag bereits ein Verbot für Flüge von und nach Großbritannien zunächst bis 1. Januar. Belgien will Flüge und Zugverbindungen aus Großbritannien ab Mitternacht für mindestens 24 Stunden aussetzen. Auch Frankreich erwägt die Aussetzung von Flügen und Zügen aus Großbritannien, berichtet der TV-Sender BFM. Eine offizielle Entscheidung dazu werde noch im Laufe des Sonntags erwartet. Ähnliche Schritte werden in Italien, Israel und Österreich vorbereitet.

Bereits Anfang Dezember sei bei einer Stichprobe in den Niederlanden ein Virus mit der im Vereinigten Königreich beschriebenen Variante identifiziert worden, hieß es weiter. Nach der Meldung aus Großbritannien werde dieser Fall weiter untersucht und geprüft, wer betroffen sei, wie es zu der Infektion gekommen sei und ob verwandte Fälle bekannt seien.