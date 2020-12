Flugverbot ab Mitternacht

Deutschland schottet sich gegen britische Virus-Mutation ab

20.12.2020, 17:48 Uhr | dru, mk, dpa

Nach der Entdeckung einer neuen, hochansteckenden Variante des Coronavirus in Großbritannien überschlagen sich die Ereignisse. Die EU bastelt an einem Plan, den Verkehr mit der Insel abzuriegeln.

Wegen der hochansteckenden Corona-Mutation in Großbritannien greifen Deutschland und die Europäische Union zu drastischen Maßnahmen. Ab Mitternacht wird der Flugverkehr zwischen Deutschland und Großbritannien nahezu komplett eingestellt, wie aus einer Verfügung des Bundesverkehrsministeriums vom Sonntag hervorgeht. Deutschland folgt damit Ländern wie den Niederlanden und Belgien, die ihre Flughäfen für Reisende aus Großbritannien bereits geschlossen haben.



In einer konzertierten Aktion soll in ganz Europa der Reiseverkehr mit der Insel heruntergefahren werden. Über die Maßnahmen hatte zunächst die "Bild" berichtet. Ihren Angaben zufolge soll die Einschränkung im deutsch-britischen Flugverkehr vorerst bis 6. Januar gelten, womit auch Flugreisen aus dem Vereinigten Königreich über die Feiertage und Neujahr ausgeschlossen wären. Ähnliches ist für Südafrika geplant, wo in dieser Woche ebenfalls eine Virus-Mutation isoliert werden konnte.

Gleichzeitig arbeitet die Bundesregierung an einem abgestimmten Vorgehen mit den europäischen Partnern. Kanzlerin Angela Merkel telefonierte am Nachmittag mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der EU-Spitze über das weitere Vorgehen. Macron hat noch für Sonntagabend einen Verteidigungsrat einberufen. Die "Bild" zitiert einen Berater der Bundesregierung mit den Worten, Europa müsse sich gegen Großbritannien "total abriegeln". Eine EU-Lösung sei wichtig, da es sonst zu viele Einfallstore für das Virus über andere Verkehrswege gebe.

Alle deutschen Flieger sollen abgezogen werden

Dem Bericht zufolge prüfen die zuständigen Stellen in Deutschland derzeit, unter welchen Bedingungen noch Rückflüge aus UK stattfinden können. Diese sollten, wenn sie erlaubt würden, nur für deutsche Staatsbürger genutzt werden. Für Frachtflüge solle es eine Ausnahme geben. Ziel sei es, keine Passagierflugzeuge in Großbritannien zurückzulassen. Die Bundespolizei warnte am Nachmittag bereits eindringlich, Flüge nach Großbritannien nur dann anzutreten, wenn dies "unbedingt erforderlich" sei. "Es kann sein, dass der Flugverkehr eingestellt wird", schrieb die Bundespolizei auf Twitter.

Bereits zuvor hatte die Bundesregierung mögliche Schutzvorkehrungen im Luftverkehr wegen der Entwicklungen in Großbritannien und Südafrika nicht ausgeschlossen. Aus Kreisen des Bundesgesundheitsministeriums hieß es am Vormittag, sie seien "eine ernsthafte Option". Man verfolge die Entwicklung sehr genau, stehe mit europäischen Nachbarstaaten in Kontakt und werte mit Hochdruck Informationen über die mögliche Virus-Variante aus.

Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler ist eine kürzlich entdeckte Variante des Virus um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Die Regierung in London zeigte sich besorgt über die Mutation. "Sie ist außer Kontrolle, und wir müssen sie wieder unter Kontrolle bekommen", sagte Gesundheitsminister Matt Hancock am Sonntag der BBC. Premierminister Boris Johnson betonte aber, es gebe keine Hinweise darauf, dass die Mutation schwerere Krankheitsverläufe oder eine höhere Sterblichkeitsrate auslöse oder dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.

Niederlande verhängen Flugverbot für Großbritannien

Die Niederlande verhängten am Sonntag bereits ein Verbot für Flüge von und nach Großbritannien zunächst bis 1. Januar. Belgien will Flüge und Zugverbindungen aus Großbritannien ab Mitternacht für mindestens 24 Stunden aussetzen. Das betrifft auch den Eurostar-Zug durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal. Auch Frankreich erwägt die Aussetzung von Flügen und Zügen aus Großbritannien, berichtet der TV-Sender BFM. Eine offizielle Entscheidung dazu werde noch im Laufe des Sonntags erwartet. Ähnliche Schritte werden in Italien, Israel und Österreich vorbereitet.

Die britische Regierung verhängte ihrerseits strenge Maßnahmen. Mehr als 16 Millionen Menschen sind betroffen, die ihre Häuser nur noch zur Arbeit und in Ausnahmen wie Arztbesuchen oder Lebensmitteleinkäufen verlassen dürfen. "Wir opfern die Möglichkeit, unsere Lieben dieses Weihnachten zu sehen, damit wir eine bessere Chance haben, ihr Leben zu schützen, damit wir sie bei zukünftigen Weihnachten sehen können", so Johnson.

In London und in anderen Regionen gilt nun die neue höchste Corona-Stufe 4. Einwohner dürfen das Gebiet nicht verlassen. Nach Bekanntgabe der schärferen Maßnahmen machten sich zahlreiche Menschen noch am Samstagabend spontan auf den Weg, um aus London abzureisen. Fotos und Videos zeigten volle Bahnhöfe. Minister Hancock schloss nicht aus, dass die schärferen Maßnahmen "in den kommenden Monaten" in Kraft blieben, bis flächendeckend gegen Corona geimpft worden sei.