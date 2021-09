Diplomatische Krise

Erste Begegnung zwischen USA und Frankreich nach Zerwürfnis

22.09.2021, 17:21 Uhr | dpa

New York (dpa) - Nach dem Zerwürfnis zwischen den USA und Frankreich wegen eines neuen Washingtoner Sicherheitspakts im Indopazifik sind erstmals wieder Regierungsvertreter beider Länder aufeinandergetroffen.

Die Außenminister Antony Blinken und Jean-Yves Le Drian begegneten sich am Mittwoch bei einer Libyen-Konferenz auf Einladung von Bundesaußenminister Heiko Maas in der deutschen UN-Vertretung in New York und reichten sich die Hand. Le Drian hatte zuvor allerdings ein eigentlich ebenfalls für Mittwoch geplantes Vierer-Treffen mit Blinken, Maas und der neuen britischen Außenministerin Liz Truss platzen lassen.

Die USA hatten vergangene Woche ohne Absprache mit den Verbündeten einen Sicherheitspakt mit Australien und Großbritannien im Indopazifik ins Leben gerufen und damit eine tiefe diplomatische Krise mit Frankreich ausgelöst. Der Pakt ließ ein milliardenschweres U-Boot-Geschäft Australiens mit Frankreichs platzen, was in Paris zu wütenden Reaktionen führte. Der französische Präsident Emmanuel Macron ließ die Botschafter aus den USA und Australien vorübergehend abziehen - eine äußerst ungewöhnliche Maßnahme unter Verbündeten.

Allerdings wollen US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron noch heute miteinander reden. Wie es in Paris aus Élyséekreisen hieß, gehe es Macron in dem Telefongespräch um die Vertrauenskrise. Es sollten die Grundlagen geklärt werden, wie man wieder auf einer Vertrauensbasis zueinander finden könne.

Macron erwarte in dem Gespräch von amerikanischer Seite das Eingeständnis, dass eine erforderliche Unterrichtung Frankreichs über die neue Sicherheitsallianz im Indopazifik versäumt worden sei. Diese habe zu einem Vertrauensproblem geführt, aus dem alle gemeinsam nun die Konsequenzen ziehen müssten, hieß es aus Élysée-Kreisen.

Nötig sei ein zeitlich abgesteckter Prozess, bei dem auf hoher Ebene die Bedingungen für eine Rückkehr zum Vertrauen auf Grundlage konkreter Taten und nicht bloß Worte bestimmt werden. Dabei gehe es insbesondere um die strategische Bedeutung des französischen und europäischen Engagements im Indopazifik.

Die amerikanischen Verbündeten müssten die Notwendigkeit der Stärkung der europäischen Souveränität sowie deren wachsende Verteidigungs- und Sicherheitsbemühungen und den gemeinsamen Einsatz im Kampf gegen den Terrorismus anerkennen. Diese Klarstellungen und eindeutige Zusagen der amerikanischen Verbündeten seien für ein neues Engagement notwendig, von dem Frankreich sich einen positiven Beitrag für die Beziehungen zwischen den USA und der EU verspricht, hieß es aus Élysée-Kreisen.