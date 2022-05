Mit der eintĂ€gigen Reise nach RumĂ€nien setzte der BundesprĂ€sident eine Besuchsserie an die Ostflanke der Nato fort. Diese hatte ihn in den vergangenen Wochen nach Lettland, Litauen , Polen und in die Slowakei gefĂŒhrt. Dort betonte er regelmĂ€ĂŸig, dass Deutschland zu seinen BĂŒndnisverpflichtungen in der Nato stehe. Eigentlich eine SelbstverstĂ€ndlichkeit - aber wegen der als zögerlich empfundenen Linie von Kanzler Scholz bei der UnterstĂŒtzung der Ukraine mit Waffen waren auch bei den östlichen Partnern Zweifel an der ZuverlĂ€ssigkeit Deutschlands aufgekommen.

In Bukarest bedankte sich Steinmeier auch fĂŒr das große Engagement bei der Aufnahme von FlĂŒchtlingen. "Das, was RumĂ€nien leistet, nötigt uns Respekt ab." Auch Deutschland werde seine Hilfe fortsetzen. Dazu rief Steinmeier auch andere europĂ€ische Staaten auf. Die Aufnahme sei eine "gesamteuropĂ€ische Aufgabe", betonte er. Steinmeier wollte in Bukarest auch mit in der FlĂŒchtlingsarbeit Engagierten sprechen und eine Schule besuchen. An ihr werden rund 240 vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohene Kinder von ukrainischen Lehrern nach ukrainischen LehrplĂ€nen unterrichtet.