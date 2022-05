Wie sieht Moskau das Streben Finnlands in die Nato?

Kremlchef Wladimir Putin hat immer wieder deutlich gemacht, dass er mit der Nato-Erweiterung in Richtung Russland ein gro├čes Problem hat. Entsprechend k├╝hl reagierte Moskau am Donnerstag auf die finnische Bekanntgabe: Das russische Au├čenministerium beklagte, dass ein Nato-Beitritt des Nachbarns den russisch-finnischen Beziehungen schweren Schaden zuf├╝ge. "Russland wird gezwungen sein, entsprechend zu antworten - in milit├Ąrisch-technischer und in anderer Hinsicht -, um den Gefahren mit Blick auf seine nationale Sicherheit Rechnung zu tragen", hie├č es in einer Mitteilung des Ministeriums.

K├Ânnte Russland versuchen, den Beitritt milit├Ąrisch zu verhindern?

In der Nato wird ein solcher Schritt f├╝r extrem unwahrscheinlich gehalten. Zum einen sind die russischen Streitkr├Ąfte durch den Krieg gegen die Ukraine gebunden und zum Teil stark geschw├Ącht. Zum anderen m├╝sste Putin damit rechnen, dass Finnland im Fall eines russischen Angriffs sofort direkte milit├Ąrische Unterst├╝tzung von EU- und Nato-Staaten erhalten w├╝rde. Als EU-Mitglied k├Ânnte Helsinki nach Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrags Beistand einfordern. Am Mittwoch hatte zudem auch der britische Premier Boris Johnson die Unterst├╝tzung seines Landes f├╝r den Fall eines Angriffs zugesichert.

Russland w├╝rde bei einem Beitrittsantrag Finnlands tatenlos zusehen?

Nein, nur eine gro├če milit├Ąrische Intervention wird f├╝r unwahrscheinlich gehalten. F├╝r durchaus denkbar wird es in der Nato gehalten, dass Russland zum Beispiel Cyberangriffe gegen Ziele in Finnland startet oder versucht, mit verst├Ąrkten Aktivit├Ąten der Luftstreitkr├Ąfte f├╝r Beunruhigung in der finnischen Bev├Âlkerung zu sorgen. Auch in einer im April vorgelegten Sicherheitsanalyse der finnischen Regierung wird gewarnt, dass sich das Land im Falle eines Nato-Antrags auf umfassende Versuche der Einflussnahme sowie Risiken vorbereiten m├╝sse, die schwer vorherzusehen seien.

W├╝rde ein Beitritt die Gefahr eines Konflikts zwischen Russland und der Nato langfristig erh├Âhen?

Aller Voraussicht nach nicht. Durch den Beitritt Finnlands w├╝rde sich die direkte Grenze zwischen der Nato und Russland zwar mehr als verdoppeln. Zugleich w├╝rde das B├╝ndnis aber noch gr├Â├čer und schlagkr├Ąftiger werden. Die Nato betont stets, dass es f├╝r Russland keinerlei Grund gebe, sich von ihr bedroht zu f├╝hlen. Sie widerspricht auch Darstellungen, das B├╝ndnis wolle Russland einkreisen. Nach Nato-Angaben sind von der mehr als 20 000 Kilometer langen russischen Landgrenze derzeit nur 1215 Kilometer Grenze zu Nato-Staaten.

Wie schnell k├Ânnte es mit dem finnischen Beitritt gehen?