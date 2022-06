Biden: USA liefern moderne Raketensysteme an die Ukraine

Die US-Regierung wird der Ukraine nach Angaben von Pr├Ąsident Joe Biden moderne Raketensysteme liefern. Biden schrieb in einem Gastbeitrag f├╝r die "New York Times", damit solle das angegriffene Land in der Lage versetzt werden, "wichtige Ziele auf dem Schlachtfeld in der Ukraine" pr├Ąziser zu treffen. Biden versicherte zugleich: "Wir wollen keinen Krieg zwischen der Nato und Russland." Die USA versuchten auch nicht, den russischen Pr├Ąsidenten Wladimir Putin zu st├╝rzen.

Aus dem Wei├čen Haus hie├č es am Dienstagabend (Ortszeit), die Ukraine habe zugesichert, mit dem in den USA hergestellten Artilleriesystem HIMARS keine Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Das System sei Teil eines Pakets im Wert von 700 Millionen Dollar (652 Millionen Euro), das daneben unter anderem Geschosse, Radarsysteme, Panzerabwehrwaffen vom Typ Javelin, Hubschrauber, Fahrzeuge und Ersatzteile beinhalte. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte, die USA w├╝rden mit dem HIMARS-System Geschosse liefern, die nur eine Reichweite von rund 80 Kilometern h├Ątten.

Biden unterstrich, derzeit gebe es keine Anzeichen daf├╝r, dass Russland die Absicht habe, in der Ukraine Atomwaffen einzusetzen. Die "gelegentliche Rhetorik Russlands, mit dem nuklearen S├Ąbel zu rasseln", sei an sich aber schon gef├Ąhrlich und unverantwortlich.

Schwere Gefechte in Sjewjerodonezk

In der ostukrainischen Region Luhansk stehen die russischen Truppen kurz davor, die letzte Bastion der ukrainischen Streitkr├Ąfte zu st├╝rzen. F├Ąllt die umk├Ąmpfte Gebietshauptstadt Sjewjerodonezk, h├Ątte Russland eines seines Kriegsziele erreicht: die komplette Kontrolle des Gebiets Luhansk. Von dort aus k├Ânnten die russischen Truppen und die moskautreuen Separatisten weiter nach Westen vorr├╝cken, um im Gebiet Donezk die strategisch wichtigen St├Ądte Slowjansk und Kramatorsk einzunehmen.

Bei Gefechten in Sjewjerodonezk kam es in einer Chemiefabrik f├╝r Salpeters├Ąure zu einem Zwischenfall. Die ukrainischen Beh├Ârden sprachen am Dienstag von einem russischen Luftangriff auf das Werk. Die prorussischen Separatisten teilten dagegen mit, es sei dort zu einer Explosion gekommen. Auf Fotos, die der ukrainische Gouverneur des Gebietes Luhansk, Serhij Hajdaj, in seinem Nachrichtenkanal bei Telegram ver├Âffentlichte, war eine gro├če Rauchwolke zu sehen.

Sjewjerodonezk, das von ukrainischen Beh├Ârden kontrollierte Verwaltungszentrum im Gebiet Luhansk, ist seit Tagen umk├Ąmpft. Der Anf├╝hrer der von Kremlchef Wladimir Putin als Staat anerkannten Volksrepublik Luhansk, Leonid Passetschnik, sagte, dass inzwischen zwei Drittel der Stadt unter Kontrolle prorussischer Kr├Ąfte seien.

Widerstand gegen russische Invasion dauert an

Der ukrainische Gouverneur Hajdaj sagte, der Gro├čteil von Sjewjerodonezk sei inzwischen unter russischer Kontrolle. Trotzdem g├Ąben die ukrainischen Verteidiger nicht auf. 90 Prozent der Geb├Ąude in der Stadt seien besch├Ądigt, bei 60 Prozent lohne sich der Wiederaufbau nicht, sagte er. Von den einmal 100.000 Einwohnern sollen dort noch 12.000 geblieben sein.