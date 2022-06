Lawrow selbst kritisierte die Blockade durch einige "Nato-Mitglieder" als "ungeheuerlich". Die EU und die Nato versuchten, Serbien in der freien Wahl seiner Partner zu behindern, sagte Lawrow am Montag in einer Video-Konferenz mit auslĂ€ndischen Journalisten in Moskau. "Serbien sollte die freie Wahl haben." Der Westen wolle den Balkan fĂŒr sich, so wie er die Ukraine beanspruche.