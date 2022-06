Am Rande von Gespr├Ąchen mit dem ukrainischen Pr├Ąsidenten Wolodymyr Selenskyj lobte die deutsche Spitzenpolitikerin am Samstag die gut funktionierende Verwaltung des Landes. Zugleich mahnte sie weitere Reformen an. Grunds├Ątzlich w├╝rdigte sie die "enormen Anstrengungen und die Entschlossenheit" der Ukraine auf dem Weg in die EU.