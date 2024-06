Blitzeinschlag in Dresden – 29-Jähriger tot

Italien liefert der Ukraine zwei wichtige Waffensysteme. Robert Habeck verteidigt deutschen Kurswechsel in Ukraine-Politik. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine: Ex-Chef der Waffenbeschaffung wegen Korruption vor Gericht

21.58 Uhr: Wegen mutmaßlicher Korruption muss sich in der Ukraine der frühere Chef der Waffenbeschaffung vor Gericht verantworten. Ihm werde vorgeworfen, Preise für Flugzeugteile zu deutlich überhöhten Preisen vereinbart zu haben, teilt die Antikorruptionsbehörde in Kiew mit. Der Fall stamme aus dem Jahr 2016 und stehe demzufolge nicht im Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Kampf der ukrainischen Armee gegen Russlands Angriffe.

Der damals unter anderem für Waffenimporte zuständige Beschuldigte habe mit einer privaten Firma Preise für Flugzeugteile vereinbart, die siebenmal höher lagen als der Marktwert, erklärt die Behörde weiter. Sein Verhandlungspartner stehe bereits vor Gericht. Durch das kriminelle Handeln der beiden Männer seien dem Staat Verluste in Höhe von fast 13 Millionen Griwna (rund 300.000 Euro) entstanden.

Scholz verteidigt späte Klarheit über Verwendung gelieferter Waffen

19.10 Uhr: Kanzler Olaf Scholz verteidigt, dass die Bundesregierung der Ukraine erst Ende vergangener Woche offiziell erlaubt hat, gelieferte Waffen auch für Angriffe auf Ziele in Russland zu verwenden. Man habe dies erst bekannt gegeben, als die Abstimmung mit den Verbündeten darüber abgeschlossen gewesen sei, sagt Scholz in Berlin in Anspielung auf Äußerungen des US-Präsidenten.

Strack-Zimmermann: "Hätte deutlich früher kommen müssen"

16.45 Uhr: Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat den Kurswechsel der Bundesregierung beim ukrainischen Einsatz von Waffen aus Deutschland gegen Militärziele in Russland begrüßt. "Das Völkerrecht sieht ausdrücklich auch gezielte Angriffe als Verteidigung vor. Das heißt konkret, dass es völkerrechtskonform ist, dass die Ukrainer sich wehren, dass wir mit Waffen und Material helfen, und dass der Aggressor bereits im Vorfeld ausgeschaltet wird. Das gilt ausdrücklich nur für militärische Ziele", sagt die FDP-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Sie kritisierte: "Das hätte deutlich früher kommen müssen."

Regierungssprecher Steffen Hebestreit hatte am Freitag über die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) informiert, dass die von Russland angegriffene Ukraine von Deutschland gelieferte Waffen nun auch gegen militärische Ziele in Russland abfeuern darf. Zuvor hatte die US-Regierung der Ukraine die Erlaubnis erteilt, amerikanische Waffen in begrenztem Umfang gegen Ziele auf russischem Gebiet einzusetzen. Sowohl Deutschland als auch die USA begründeten den Schritt mit der jüngsten russischen Offensive gegen die ostukrainische Region Charkiw.

"Wenn sie ihr eigenes Land schützen und verteidigen wollen, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens Luftverteidigung: Anfliegende Flugzeuge, Drohnen, Raketen und Marschflugkörper mit Luftverteidigungssystemen abzuwehren", sagt Strack-Zimmermann. Dazu zählten die von Deutschland unter anderem bereitgestellten Systeme Iris-T und Patriot. Die anderen europäischen Staaten könnten sich hier deutlich mehr engagieren. Ein zweiter Weg sei, militärische Stellungen, von denen diese Angriffe ausgeführt werden, frühzeitig zu zerstören und damit den Angriff im Vorfeld zu verhindern.

London: Russen machen kleinere Gewinne in der Ostukraine

13.26 Uhr: Russland greift in der Ostukraine nach britischer Einschätzung vor allem im Bereich der Städte Awdijiwka und Pokrowsk an. "Russische Kräfte haben kleinere Gewinne gemacht, im nördlichen Abschnitt dieser Front in Richtung der Dörfer Sokil und Jewheniwka", teilt das britische Verteidigungsministerium mit Blick auf das Kampfgeschehen mit.

Wenige Kilometer südlich hätten die Russen vermutlich die Außenbereiche der Siedlung Nowosseliwka Perscha erreicht. "Weiter südlich haben russische Kräfte keine nennenswerten Gewinne gemacht, trotz heftiger Angriffe auf ukrainische Positionen westlich des Dorfs Netajlowe, entlang der Autobahn E50."