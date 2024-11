Trump nominiert Pam Bondi als Justizministerin

0.30 Uhr: Donald Trump hat nach dem überraschenden Rückzug seines Kandidaten Matt Gaetz die ehemalige Generalstaatsanwältin von Florida , Pam Bondi, als künftige Justizministerin nominiert. Sie war 20 Jahre im Amt als Staatsanwältin. "Sie hat einen unglaublichen Job gemacht", lobte Trump die Juristin. "Deswegen hatte ich sie in meiner ersten Amtszeit gebeten, die Kommission für Opioid- und Drogenmissbrauch zu führen", schrieb Trump in seinem Netzwerk Truth Social. Die 59-jährige Republikanerin gehörte auch dem Anwaltsteam an, das Trump in seinem ersten Amtsenthebungsverfahren von Dezember 2019 bis Februar 2020 vertrat.

Trumps designierter Justizminister zieht Kandidatur zurück

Trump hatte den ultrarechten Hardliner Gaetz am 13. November für den wichtigen Posten des Justizministers nominiert. In den Tagen danach regte sich schnell massive Kritik an dieser Entscheidung, da Gaetz selbst mit dem Gesetz und den Regeln des Kongresses in Konflikt stand. In einer ersten Reaktion auf den Rückzug des 42-Jährigen erklärte Trump, dieser habe dennoch "eine glänzende Zukunft" vor sich. Der Rechtspopulist Donald Trump, der die Präsidentschaftswahl am 5. November für sich entschieden hatte, hat bereits fast alle Nominierungen für sein künftiges Kabinett bekannt gegeben. Einige davon sind hochumstritten. Der Besetzung der Ministerposten muss der US-Senat zustimmen, in dem Trumps Republikaner bei der Wahl die Mehrheit zurückerobert haben.