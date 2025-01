Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In Syrien sollen Staat und Wirtschaft neu geordnet werden. Die Hamas soll bereit für die Freilassung weiterer Geiseln sein. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Türkei droht Kurdenmiliz in Syrien mit "Vernichtung"

20.12 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat indirekt mit einem neuen Militäreinsatz gegen die Kurdenmiliz YPG in Syrien gedroht. Man werde Terror in der Region nicht zulassen, sagt Erdoğan mit Blick auf die YPG nach einer Kabinettssitzung in Ankara. Die Türkei habe vielfach unter Beweis gestellt, dass sie kompromisslos bereit sei, ihr Überleben zu sichern – wenn es soweit sei, könne man eines Nachts kommen, fügte er hinzu. Mit diesem Ausdruck hatte Erdoğan schon in der Vergangenheit gedroht, militärisch im Nachbarland einzugreifen.

Ähnlich hatte sich zuvor auch der türkische Außenminister Hakan Fidan geäußert: "Wir glauben, es ist nur eine Frage der Zeit, bevor PKK/YPG vernichtet wird." Den Westen warnte Fidan zudem vor jeglicher Unterstützung der kurdischen Kämpfer in Syrien. "Wenn Sie andere Ziele in der Region haben, wenn Sie eine andere Politik betreiben wollen, indem Sie Daesch als Vorwand benutzen, um die PKK zu ermutigen, dann gibt es auch dafür keinen Weg", sagte Fidan unter Verwendung der in arabischsprachigen Ländern verbreiteten Bezeichnung für die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS).

Die Türkei hat bereits mehrere Militäreinsätze gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien durchgeführt und hält dort mit Unterstützung von Rebellen Grenzregionen besetzt. Ankara sieht die Miliz als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK – und damit als Terrororganisation.

Syrien plant Erhöhung von Beamten-Gehältern um 400 Prozent

7.55 Uhr: Die neuen Machthaber in Syrien wollen die Gehälter vieler Beamten im nächsten Monat um 400 Prozent erhöhen. Das sei ein Schritt zur Umstrukturierung von Behörden und Ministerien, teilte der Finanzminister Mohammed Abasid mit. Der Staat solle dadurch effizienter werden. "Dies ist der erste Schritt hin zu einer Notlösung für die wirtschaftliche Realität im Land", sagte der Minister.

Nach 13 Jahren Bürgerkrieg liegt die Wirtschaft des Landes am Boden. Die Gehälter der Angestellten im öffentlichen Dienst unter dem gestürzten Präsidenten Baschar al-Assad lagen bei etwa 25 Dollar pro Monat. Wie bei einem Großteil der Bevölkerung lag das Einkommen damit unter der Armutsgrenze, sagte Abasid.

Im öffentlichen Dienst in Syrien waren bislang knapp 1,3 Millionen Beschäftigte registriert, darunter allerdings auch fiktive Angestellte. Das ist ein Phänomen in autoritären oder instabilen Regimen, bei dem Personen offiziell auf staatlichen Gehaltslisten stehen, doch tatsächlich gar nicht arbeiten. Die Kosten für die Gehaltserhöhung werden auf 1,65 Billionen Syrische Pfund geschätzt, was etwa 123 Millionen Euro entspricht.

Hamas: Bereit zu Freilassung von 34 israelischen Geiseln

3.20 Uhr: Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas ist nach eigenen Angaben bereit, in einer "ersten Phase" eines "Gefangenenaustauschs" 34 Geiseln an Israel zu überstellen. Es handele sich um 34 "israelische Gefangene auf einer von Israel übermittelten Liste" - egal ob tot oder lebendig, sagte ein hochrangiger Hamas-Vertreter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu betonte hingegen, dass die Hamas noch immer nicht die von Israel verlangte Geisel-Liste übermittelt habe.

Laut der Hamas handelt es sich bei den 34 Menschen um "alle Frauen, Kranke, Kinder und ältere Israelis". Der Verantwortliche betonte: "Die Hamas und die Widerstandsgruppen brauchen etwa eine Woche Ruhe, um mit den Entführern zu kommunizieren und die toten oder lebenden (Geiseln) zu identifizieren."