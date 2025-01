Offenbar Gespräche über französische Truppen in Syrien

2.33 Uhr: Angesichts der Spannungen zwischen der Türkei und den syrischen Kurden wird offenbar über den Einsatz von französischen und US-Soldaten an der nordsyrischen Grenze diskutiert. "Die USA und Frankreich könnten tatsächlich die gesamte Grenze sichern", zitierte der Sender TV5 Monde am Mittwoch die hochrangige Kurdenvertreterin Ilham Ahmed.

Israels Armee: Tote Geisel im Gazastreifen geborgen

Berichte über drei Tote bei Luftangriff im Westjordanland

Iran lässt italienische Journalistin frei

11.38 Uhr: Die vor knapp drei Wochen im Iran festgenommene italienische Journalistin Cecilia Sala ist nach Angaben der Regierung in Rom von den iranischen Behörden freigelassen worden. Die 29-Jährige ist bereits mit dem Flugzeug auf dem Weg nach Italien , teilt das Büro von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit. Lesen Sie hier, was Sala aus ihrer Gefangenschaft berichtet .

Gaza-Geiseln: Trump erneuert "Höllen"-Drohung

0.52 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den Druck für eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der dort von der Hamas festgehaltenen Geiseln erhöht. "Im Nahen Osten wird die Hölle losbrechen, und das wird nicht gut für die Hamas sein, und es wird, offen gesagt, für niemanden gut sein", wenn die Geiseln nicht bis zu seiner Amtseinführung am 20. Januar zurück seien, sagte er vor Journalisten in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida . Wer außer der Hamas gemeint war, sagte Trump nicht und nannte wie schon bei einer ähnlichen Äußerung Anfang Dezember keine weiteren Details.

Trumps Kandidat für das Amt des US-Gesandten für den Nahen Osten, Steve Witkoff, äußerte sich in Mar-a-Lago optimistisch, dass bei der derzeitigen Verhandlungsrunde in Katar eine Einigung zwischen Israel und der Hamas vor dem 20. Januar erreicht werden könne. "Nun, ich denke, wir machen große Fortschritte, und ich möchte nicht zu viel verraten, denn ich denke, sie leisten in Doha wirklich gute Arbeit", sagte Witkoff. Er werde am Mittwoch nach Doha zurückreisen und sei zuversichtlich, dass es zur Amtseinführung "einige gute Dinge im Namen des Präsidenten" zu verkünden geben werde.