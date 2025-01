Aktualisiert am 28.01.2025 - 02:55 Uhr

Aktualisiert am 28.01.2025 - 02:55 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Schwerer Schlag für die russische Treibstoffversorgung. Die Proteste in der abtrünnigen Region Transnistrien zeigen Wirkung. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Selenskyj: "Haben Atomwaffen gegen Krieg getauscht"

21.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigener Darstellung im Gespräch mit US-Präsident Donald Trump starke militärische Unterstützung und Sicherheitsgarantien für den Fall einer Waffenruhe im Krieg mit Russland gefordert. Nur dies könne verhindern, dass Moskau den Krieg zu einem späteren Zeitpunkt wiederbeIebt, sagt Selenskyj in einem Interview der italienischen Zeitung "Il Foglio", das in Teilen von ukrainischen Medien veröffentlicht wurde.

Er habe mit Trump auch über das Budapester Memorandum von 1994 gesprochen, in dem die USA , Großbritannien und Russland den ehemaligen Sowjetrepubliken Ukraine , Belarus und Kasachstan starke Sicherheitsgarantien als Gegenleistung für die Beseitigung aller Nuklearwaffen auf ihrem Gebiet gaben. Inzwischen sei alles anders gekommen. Als Russland die Halbinsel Krim und die Regionen Donezk und Lugansk im Osten der Ukraine besetzte, habe Kiew die Garantiemächte zum Eingreifen aufgefordert, doch habe es keine Reaktion gegeben. "Die Ukraine hat ihre Atomwaffen verschenkt", resümiert Selenskyj. "Wir haben Atomwaffen für den Krieg getauscht", habe er Trump erklärt.

Rückblickend wäre es besser gewesen, hätte die Ukraine damals die Sicherheitsgarantien von der Nato erhalten. "Wenn ich also Atomwaffen eintauschen würde, würde ich sie gegen etwas sehr Starkes eintauschen, etwas, das wirklich jeden Angreifer aufhalten kann, trotz seiner Größe, seines Territoriums, seiner Armee und so weiter – und das ist eine starke Armee und der Sicherheitsblock Nato", sagt Selenskyj. "Wir haben Atomwaffen für den Krieg getauscht", habe er Trump erklärt. Dennoch sei er überzeugt, dass der US-Präsident eine starke Position für die Ukraine sichern könne. "Wegen der Sanktionen, der Stärke der USA, der Wirtschaft – er kann das beschleunigen, er kann es meiner Meinung nach schneller tun als jeder andere in der Welt", sagt Selenskyj.