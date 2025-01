Fico steht innenpolitisch unter Druck

Fico befindet sich derweil innenpolitisch in einer Zwickmühle – was eine weitere Erklärung für seine harten Worte gegen die Ukraine sein könnte. Er wirft der Opposition in der Slowakei vor, Umsturzpläne gegen ihn zu hegen. Selenskyj hatte diese in der vorvergangenen Woche noch gelobt, weil sie mit ihm in der Frage der Energiesicherheit übereinstimmen würde.