Stehen bald französische Atombomber in Deutschland?

Mit der Ukraine-Politik von US-Präsident Trump und seiner Drohung, die in Europa stationierten US-Truppen abzuziehen, verändert sich die Sicherheitslage auf dem Kontinent grundlegend. Wie "The Telegraph" berichtet, geht der französische Präsident Emmanuel Macron mit einem neuen Plan voran: Er will Frankreichs nukleare Abschreckung zum Schutz Europas bereitstellen. Dies könnte auch die Stationierung atomar bestückter Kampfflugzeuge in Deutschland umfassen.