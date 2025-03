So will Europa einen Waffenstillstand überwachen

Die westlichen Unterstützer der Ukraine arbeiten wohl an einem mehrstufigen Sicherheitskonzept zur Überwachung eines möglichen Waffenstillstands mit Russland . Dabei sollen vor allem die USA eine zentrale Rolle als Garant übernehmen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Verhandlungskreise.

Dem Bericht zufolge werde in der sogenannten "Koalition der Willigen" diskutiert, wie eine Waffenruhe technisch überwacht werden könnte. Vorgesehen ist offenbar, eine mögliche entmilitarisierte Zone entlang der ukrainisch-russischen Grenze insbesondere aus der Luft zu beobachten – mithilfe von Satelliten und Drohnen. Zusätzlich könnten Marineeinheiten zum Einsatz kommen, um die Schifffahrt im Schwarzen Meer zu sichern.

Friedenstruppe nur aus Drittstaaten

Eine klassische Friedenstruppe mit Bodentruppen sei – wenn überhaupt – nur unter der Führung der Vereinten Nationen geplant. Diese dürfte ausschließlich aus Soldaten sogenannter Drittstaaten bestehen, also Ländern, die weder eng mit der Ukraine, noch mit Russland verbündet sind. Europäische Streitkräfte könnten derweil an der Westgrenze der Ukraine stationiert werden, um dort Ausbildungsprogramme für ukrainische Einheiten anzubieten.

Der Hintergrund dieser Überlegungen liegt in diplomatischen Vorstößen des US-Präsidenten Donald Trump. Er strebt offenbar eine rasche Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Moskau und Kiew an. In Europa wächst die Sorge, dass dies vor allem der Ukraine schaden könnte – etwa wenn Zugeständnisse gefordert werden, ohne dass es verbindliche Schutzmechanismen gegen neue Angriffe gibt.