Russland will die Ukraine bezwingen, doch Wladimir Putin verfolgt noch ein ganz anderes Ziel. Davor warnt Carlo Masala. Im Interview erklärt der Politologe, was Russland bezweckt.

Europa steckt in der Klemme: Russland im Osten ist aggressiv und auf Expansion aus, die USA im Westen verhalten sich zunehmend distanziert bis feindselig. Wie schlimm ist die Lage? Welche Ziele verfolgen Donald Trump und Wladimir Putin jeweils? Und was müssten die Europäer nun dringend tun?

Carlo Masala: Von Strategie würde ich bei Trump nicht sprechen. Eher von einer speziellen Sichtweise auf die Welt, die er in gewisser Weise mit China und Russland teilt. Trump schaut auf die Weltkarte und entwickelt Interesse für Gebiete anhand bestimmter Fragen: Welche Regionen auf der Weltkugel darf keine andere Macht kontrollieren, damit die Sicherheit der Vereinigten Staaten nicht gefährdet ist? Wo befinden sich natürliche Ressourcen, die die USA brauchen? Wo hat China Einfluss, den Washington beenden sollte? So geht Trump vor.

Das bleibt abzuwarten. Zwei Häfen am Panamakanal wandern ja bereits wieder unter Kontrolle von US-Unternehmen, wahrscheinlich will Trump amerikanische Schiffe zukünftig auch zum Nulltarif durch den Kanal fahren lassen. Für die US-Wirtschaft wäre das von Vorteil. Im Falle Grönlands zeichnet sich auch bereits Bewegung ab. Ja, die grönländische Regierung ist wenig begeistert von Trumps Annexionsgerede, aber durchaus bereit zur Kooperation mit den USA.

Carlo Masala , Jahrgang 1968, lehrt Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München und ist zugleich Direktor von Metis Institut für Strategie und Vorausschau. Der Politikwissenschaftler diskutiert regelmäßig im Podcast " Sicherheitshalber " über Sicherheitspolitik. Nach " Bedingt abwehrbereit. Deutschlands Schwäche in der Zeitenwende " (2023) erscheint jetzt mit " Wenn Russland gewinnt. Ein Szenario " Masalas neuestes Buch.

Für Details interessiert sich Trump nicht allzu sehr. Aus geostrategischen Gründen ist eine amerikanische Präsenz auf Grönland allerdings interessant. Falls Russland jemals ballistische Raketen in Richtung USA schicken sollte, wird deren Flugbahn über der Arktis liegen. Da ist eine Raketenabwehr auf Grönland von Vorteil. Wo immer Trump einen Vorteil für die USA sieht, will er präsent sein, bevor Chinesen oder Russen da zu mächtig erscheinen.

So ist es. Kleinere Staaten sollen sich ohne Widerworte fügen. Da schließt sich der Kreis zu Wolodymyr Selenskyj und seiner Behandlung im Oval Office durch Trump und J. D. Vance : Die USA haben eine Idee, wie sie diesen russischen Angriffskrieg beenden wollen, die Ukraine soll das gefälligst akzeptieren und keine eigenen Vorstellungen äußern. Vor allen Dingen habe sie aber kein Recht, die Vorschläge der USA anzuzweifeln, so realistisch oder unrealistisch diese auch sein mögen. Gleiches gilt für die Europäer: Sie sollen sich fügen, nicht debattieren.

So scheint es. Lange Zeit war es ein Kernstück amerikanischer Politik, in Europa und Asien vertreten zu sein. Der schlimmste Fall in dieser Konzeption besteht darin, dass fremde Mächte an den Gegenküsten der USA an Einfluss und Macht gewinnen. Es gibt auch durchaus Leute, die vor dem Rückzug aus Europa warnen, denn das wäre es dann mit dem Weltmachtstatus. Von dieser Vorstellung scheint sich Trump zumindest in Hinsicht auf Europa distanziert zu haben.