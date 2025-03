China erwägt offenbar Beteiligung an Friedenstruppen in der Ukraine

China erwägt einem Zeitungsbericht zufolge die Teilnahme an möglichen Friedenstruppen in der Ukraine. Chinesische Diplomaten hätten in Brüssel sondiert, ob ein solcher Schritt aus Sicht der Europäer vorstellbar und möglicherweise sogar wünschenswert wäre, berichtet die "Welt am Sonntag" laut Vorabbericht unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute EU-Diplomatenkreise.