"Politischer Staatsstreich" Erdogan greift durch – Tränengas gegen Demonstranten

Aktualisiert am 24.03.2025

Tränengas in Istanbul: Protest gegen die Festnahme Ekrem İmamoğlus. (Quelle: Murad Sezer/Reuters)

Den fünften Tag in Folge gehen die Menschen in der Türkei auf die Straße. Nach der Absetzung von Istanbuls Bürgermeister İmamoğlu ist die Stimmung aufgeheizt.

In der Türkei sind nach der Absetzung und Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoğlu erneut Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. In Istanbul fanden sich am Abend abertausende Demonstranten vor der Stadtverwaltung auf dem Sarachane-Platz ein, trotz eines weiter geltenden Demonstrationsverbots in der Millionenmetropole.

Der Chef der Oppositionspartei CHP, der auch İmamoğlu angehört, sprach von einer Million Teilnehmern bei der von der CHP angekündigten Demonstration vor der Stadtverwaltung. Von lokalen Behörden gibt es keine Angaben zu der Größe der Demonstrationen.

Die Demonstrationen in der Türkei dauern mittlerweile den fünften Tag in Folge an. Berichten zufolge gehen die Ordnungskräfte hart gegen die Teilnehmer vor. So setzte die Polizei am späten Abend Wasserwerfer und Tränengas gegen ein. Auch in Ankara, wo ebenfalls aktuell Demonstrationen offiziell untersagt sind, setzten Tausende Menschen Berichten zufolge die Proteste fort.

"Ich grüße die Millionen, die heute Abend auf dem Sarachane-Platz und auf den Plätzen überall in meinem Land ihre Stimme erhoben haben", hieß es in einer Mitteilung, die auf İmamoğlu X-Account veröffentlicht wurde. "Sie haben Erdoğan gesagt: 'Jetzt reicht es!'."

Mögliche weitere Eskalation der Proteste?

Der wichtigste Rivale des autokratischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sitzt in Untersuchungshaft, zudem wurde er von seinem Bürgermeisteramt suspendiert. Die Untersuchungshaft gegen İmamoğlu hatte das Istanbuler Caglayan-Gericht am Sonntagmorgen wegen mutmaßlicher Korruption verhängt. Die von der Staatsanwaltschaft angestrebte Anordnung von U-Haft auch wegen "Terrorismus"-Vorwürfen lehnten die Richter hingegen ab. Neben İmamoğlu wurde gegen weitere Mitbeschuldigte Untersuchungshaft verhängt, darunter einer seiner engsten Berater.

Nach Angaben der CHP wurde der 53-Jährige am Sonntagnachmittag in die Haftanstalt Silivri bei Istanbul verbracht. In der Haftanstalt sind oder waren mehrere prominente Oppositionelle und Journalisten inhaftiert, unter ihnen auch zwischen 2017 und 2018 der deutsche Journalist Deniz Yücel. Einer von İmamoğlus Anwälten sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass per Haftbeschwerde juristisch gegen die Untersuchungshaft vorgegangen werden solle.

İmamoğlus Partei CHP sprach von einem "politischen Staatsstreich" und rief dazu auf, "weiterzukämpfen". Der Oppositionspolitiker selbst gab sich am Sonntag weiter kämpferisch. "Ich stehe aufrecht, ich werde mich niemals beugen, alles wird gut", erklärte er über seine Anwälte im Onlinedienst X.

Den Slogan "Alles wird gut" hatte İmamoğlu bereits im Jahr 2019 verwendet, nachdem seine Wahl zum Istanbuler Bürgermeister zunächst annulliert worden war. Bei der Wiederholung des Urnengangs siegte er dann deutlich, 2024 wurde er in das Amt wiedergewählt.

Scharfe Kritik aus Deutschland