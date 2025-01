Das ist teils verständlich. In vielen Staaten könnte etwa auch im sozialen Bereich zugunsten des Militärs gekürzt werden. Wie schätzen Sie die Verteidigungsfähigkeit der Nato denn aktuell ein?

Unsere Debatten drehen sich um die ferne Zukunft, um 2050 oder frühestens 2040. Das ist besorgniserregend, denn Russland hat bereits jetzt eine Armee und produziert weiterhin Waffen und anderes Kriegsgerät. Was dort in einem Monat an Munition produziert wird, schafft Europa gerade mal in einem Jahr. Während des Kalten Krieges war das anders. Da standen 400.000 Nato-Soldaten an den Außengrenzen des Militärbündnisses. Wenn wir diese Zahlen wieder erreichen wollen, um uns effizient zu schützen, müssen wir deutlich mehr Geld ausgeben. Die Nato-Partner brauchen einen neuen Standard jenseits der jetzigen zwei Prozent. Ich plädiere für sieben Prozent.

Das ist eine horrende Forderung. Litauen hat bereits erklärt, zwischen 2026 und 2030 auf sechs Prozent abzuzielen. Sollten sich die Nato-Staaten wirklich auf eine Zahl, ob fünf, sechs oder sieben Prozent, versteifen?

Einige Verbündete sagen, 1,7 Prozent wären genug, weil sie das Geld sehr effizient investieren. Aber wir müssen uns vor Augen führen, dass ein großer Teil des Geldes in Besoldung, Sozialversicherung und Ähnliches gesteckt wird. Dann bleibt nicht mehr viel Geld, um neue Ausrüstung anzuschaffen. Unser Mangel an modernem Kriegsgerät ist eines unserer Hauptprobleme.

Putin deeskaliert nur, wenn der Westen eskaliert. Er will nicht gegen eine starke Nato kämpfen. Gabrielius Landsbergis

Kürzlich haben Sie in einem Interview gesagt, der Westen dürfe Russland keine Möglichkeit zur weiteren Eskalation geben. Wie können die westlichen Länder das in einer Zeit schaffen, in der pro-russische Parteien in ganz Europa stärker werden?

Wenn die Europäer Politiker wählen, die die Errungenschaften der Nachkriegszeit zerstören wollen, kann es sein, dass Europa aufhört zu existieren. Das wäre unser Ende. Will Europa weiter existieren, müssen wir Putin zurückdrängen. Denn Putin wird weiterhin Krieg führen – egal ob in der Ukraine, in Litauen oder in Deutschland. Und an noch einem weiteren Punkt müssen wir ansetzen: den sozialen Netzwerken.

Was genau meinen Sie?

Putin führt einen hybriden Krieg: Er mischt sich in Wahlen in ganz Europa ein, unterstützt radikale und antidemokratische Kräfte. Wir sehen das aktuell in Rumänien und Georgien. Dort war Putins Unterstützung für einen rechtsextremen Kandidaten wie eine kalte Dusche für das ganze Land, nach der sie verstanden haben, dass das ein Angriff auf ihre Demokratie war. Wahlen werden nicht mehr an der Urne, sondern in den von Russland oder China kontrollierten sozialen Netzwerken entschieden. Das ist angsteinflößend.