Die EU verfügt nicht über entsprechende Strukturen. Eine Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) scheiterte nach 2015. Sie sollte die Einhaltung des Minsker Abkommens kontrollieren, das Angela Merkel und François Hollande nach der russischen Annexion der Krim mit Putin vereinbart hatten. Schließlich brach Putin sein Wort und ließ seine Truppen 2022 in der Ukraine einmarschieren.

Wie sind die übrigen Reaktionen?

Nato-Generalsekretär Mark Rutte ist am Donnerstag zu Gesprächen nach Washington gereist. Er hielt sich aber mit einer offiziellen Reaktion auf Trumps Vorstoß zurück. Andere urteilten offener.

Das "Wall Street Journal" schrieb: Trumps Plan "würde Putin in die Lage versetzen, den Krieg jetzt oder später zu gewinnen. Die Schurken der Welt werden es bemerken, und Trumps Kopfschmerzen werden erst begonnen haben." Von einer Totgeburt sprach der Politologe David Criekemans von der Universität Antwerpen. Sein Urteil: "Putin hat Geduld. Trump nicht."

Unterdessen bombardierte Russlands Armee in der Nacht zu Donnerstag Kiew. Neun Menschen starben, 63 weitere wurden verletzt. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha erklärte, Putin zeige "durch sein Handeln, dass er keinerlei Respekt vor Friedensbemühungen hat."

Und in einem Punkt konnte auch Selenskyj zulegen. Seine Zustimmungswerte in der Ukraine stiegen am Donnerstag auf 67 Prozent. Der höchste Wert seit dem Eklat im Weißen Haus Ende Februar.