Newsblog zur Lage in Nahost Trump wusste von Angriffsplänen – Iran macht USA verantwortlich

Player wird geladen Im Video: Die brennende Urananreicherungsanlage im Iran (Quelle: t-online)

Israels Armee greift Atomanlagen im Iran an. US-Präsident Donald Trump war vorab informiert. Teheran kündigt Vergeltung an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Neuer Kommandeur der Revolutionsgarden benannt

Nach der Tötung des Kommandeurs der iranischen Revolutionsgarden hat die Staatsführung rasch einen Nachfolger benannt. Auf Befehl des Revolutionsführers werde der frühere Innenminister Ahmad Wahidi Nachfolger von Hussein Salami, berichteten iranische Medien übereinstimmend. Wahidi gehörte der Regierung des bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen Präsidenten Ebrahim Raisi an. Er diente bereits in der Vergangenheit als Offizier in der Elitestreitmacht.

Israels Armee meldet: Iran startet mehr als 100 Drohnen

Der Iran hat nach den israelischen Angriffen offenbar einen Gegenangriff gestartet und dann nach Angaben der israelischen Armee rund 100 Drohnen auf israelisches Staatsgebiet abgefeuert. Die Armee bereite sich darauf vor, die Drohnen abzufangen, erklärte der Armeesprecher Effie Defrin am Freitag. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump wusste von Israels Angriffsplänen

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben im Vorfeld vom israelischen Angriff auf den Iran gewusst. Das erklärte der Republikaner in einem Interview mit dem US-Sender Fox News. Er erklärte zudem, dass er einen Vergeltungsschlag des Iran erwarte und das Zentralkommando der US-Armee, das für den Nahen Osten zuständig ist, sich in höchster Alarmbereitschaft befinde.

Israels Präsident: Iran-Angriff wegen "existenzieller Bedrohung"

Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog hat den Großangriff im Iran mit einer existenziellen Bedrohung des jüdischen Volkes begründet. Israel habe in der Nacht "eine gezielte Operation gestartet, um eine unmittelbare und existenzielle Bedrohung für unser Volk zu neutralisieren", sagte Herzog nach Angaben seines Büros.

"Die internationale Gemeinschaft hat in den letzten Jahrzehnten gesehen, wie das iranische Regime – an der Spitze eines globalen Terrorimperiums – die Region zunehmend radikalisiert und destabilisiert hat", sagte Herzog weiter. Gleichzeitig arbeite Teheran "unermüdlich daran, seine militärischen Nuklearfähigkeiten auszubauen und sein Arsenal an ballistischen Raketen zu erweitern".

"Die iranischen Anführer haben ihre Absicht, den Staat Israel zu vernichten, offen und wiederholt zum Ausdruck gebracht", sagte Herzog. "Seit Jahren bereitet sich das Regime darauf vor, diese Vision in die Realität umzusetzen." Israel habe daher "das grundlegende Recht und die feierliche Pflicht, sich selbst zu verteidigen". Man werde dies mit Entschlossenheit tun. Herzog drückte gleichzeitig die Hoffnung aus, dass dies die Region in eine friedlichere Richtung lenken werde.

Israel bereitet sich auf Gegenangriff in den nächsten Stunden vor

Israel bereitet sich nach den Angaben zweier Behördenvertreter auf einen Gegenangriff des Iran in den nächsten Stunden vor. Teil eines Vergeltungsschlags könnten Hunderte ballistische Raketen sein, sagten sie. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warnte die Bevölkerung, dass die Menschen möglicherweise längere Zeit in Schutzräumen verbringen müssten. Sie sind aufgefordert, sich nach den Vorgaben des Militärs zu richten.

Iran macht USA "verantwortlich für Konsequenzen" israelischer Angriffe

Der Iran hat den USA vorgeworfen, von den massiven israelischen Angriffen auf sein Staatsgebiet gewusst zu haben. Die Angriffe hätten "nicht ohne die Koordinierung und Genehmigung der Vereinigten Staaten ausgeführt worden sein" können, erklärte das Außenministerium in Teheran. Das Ministerium machte die USA direkt "für die gefährlichen Auswirkungen und Folgen des Abenteurertums des zionistischen Regimes verantwortlich". Die USA hatten zuvor bereits eine Beteiligung dementiert.

Israels Staatsflugzeug "Wing of Zion" hat abgehoben

Israels offizielle Regierungsmaschine "Wing of Zion" ist laut Flugzeugverfolgungsportalen am frühen Freitagmorgen vom Ben-Gurion-Flughafen, Tel Aviv, abgeflogen. Das berichtet die "Times of Israel". Über den Zielort ist nichts bekannt.