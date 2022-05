Zum Abschluss ihres China-Besuchs hat UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet ihre Visite gegen Kritik verteidigt. In einer Pressekonferenz vor ihrer Abreise hob Bachelet hervor, sie habe ihre GesprĂ€che in der Uiguren-Region Xinjiang ohne Beaufsichtigung durch die chinesischen Behörden fĂŒhren können. Zugleich hob sie hervor, ihre China-Reise sei "keine Untersuchung" von MenschenrechtsverstĂ¶ĂŸen gewesen.

Menschenrechtler: Propaganda-Reise fĂŒr China

Bachelet rief die chinesischen Behörden auf, "willkĂŒrliche und wahllose" Maßnahmen in Xinjiang zu vermeiden. Zugleich erkannte sie aber den Schaden durch "gewaltsame extremistische Taten" an. Ihr sechstĂ€giger Besuch in der Volksrepublik sei eine Gelegenheit gewesen, in "Offenheit" mit den chinesischen Behörden wie auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft und Intellektuellen zu sprechen, sagte Bachelet.