Vor Gipfel-Start: Mehrere G7-Staaten verbieten Gold-Import aus Russland

Schon vor Beginn des Treffens in Elmau verh├Ąngen erste Staaten neue Sanktionen gegen Russland. Der britische Premier hofft auf weitere Unterst├╝tzer.

Wegen des Ukraine-Kriegs verh├Ąngen Gro├čbritannien, die USA, Japan und Kanada ein Verbot f├╝r die Einfuhr von Gold aus Russland. Dies teilte die britische Regierung am Sonntag vor Beginn des G7-Gipfels auf Schloss Elmau in Bayern mit. Der britische Premierminister Boris Johnson will demnach bei dem Treffen gro├čer Industriem├Ąchte die anderen Staaten dr├Ąngen, sich dem Schritt anzuschlie├čen, um Russland "weiter vom internationalen Finanzsystem zu isolieren".