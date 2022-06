G7-Gipfel in Elmau: Sanktionen gegen russischen Rüstungsindustrie verhängt

Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wollen die USA und die anderen G7-Staaten nach Angaben der US-Regierung weitere Strafmaßnahmen gegen Moskau verhĂ€ngen. Die Maßnahmen richteten sich unter anderem gegen militĂ€rische Produktions- und Lieferketten, teilte das Weiße Haus am Montag beim G7-Gipfel in Bayern mit. Die USA wĂŒrden in Abstimmung mit den G7-Staaten Sanktionen gegen Hunderte weitere Personen und Institutionen erlassen sowie Strafzölle auf zahlreiche russische Produkte erheben.

Am zweiten Tag des G7-Gipfels auf Schloss Elmau wollte am Montag der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj zu den Staats- und Regierungschefs der großen IndustrielĂ€nder sprechen. Der 44-JĂ€hrige sollte am Vormittag per Video zu den Beratungen zugeschaltet werden. Die G7-Staaten haben die Sanktionen gegen Russland nach dem Angriff auf die Ukraine vor gut vier Monaten ausgeweitet. Am Sonntag hatte US-PrĂ€sident Joe Biden angekĂŒndigt, dass die G7-Staaten ein Importverbot fĂŒr Gold aus Russland verhĂ€ngen wĂŒrden.