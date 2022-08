Ankündigung der USA: Droht jetzt die Eskalation im China-Konflikt?

Bereits in den Tagen zuvor hatten die USA mitgeteilt, dass sie angesichts der jüngsten chinesischen Manöver nicht zurückweichen würden: China versuche, Taiwan und die internationale Gesellschaft dazu zu "zwingen", so wird etwa Colin H. Kahl, der Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik, in der "New York Times" zitiert. Doch diesen Köder werde man nicht schlucken. Kahl bestand darauf, dass die Vereinigten Staaten ihre Geschäfte wie gewohnt weiterführen: "Was wir stattdessen tun werden, ist, weiterhin zu fliegen, zu segeln und zu operieren, wo immer das internationale Recht es uns erlaubt, und das schließt die Straße von Taiwan ein."

Am Freitag kündigte US-Vertreter Campbell zudem an, dass die Vereinigten Staaten ihre Beziehungen zu Taiwan "weiter vertiefen" wollten, unter anderem durch die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. In den kommenden Tagen sollen demnach ein neuer Handelsplan für Taiwan sowie Informationen zu geplanten Handelsgesprächen mit Taipeh veröffentlicht werden.

Reaktion aus Taipeh: Dank für "entschlossene Unterstützung"

Die Reaktion Taiwans ließ nicht lange auf sich warten: Die Regierung in Taipeh begrüßte die Ankündigungen der USA. Das taiwanische Außenministerium dankte Washington für die "entschlossene Unterstützung" und die "konkreten Aktionen, um die Sicherheit in der Taiwanstraße und den Frieden in der Region aufrechtzuerhalten".

Der China-Experte David Finkelstein vom US-Forschungszentrum "Center of Naval Analyses" (CNA) sieht Taiwan in einer schwierigen Situation. "Sie müssen darüber nachdenken, wie sie das schlimmste Szenario, nämlich eine Invasion, abwehren können", sagte er in einem Interview mit dem Universitätsradio der California State University. Auch müssten sie ernsthaft darüber nachdenken, was nötig sei, um die Gesellschaft zu mobilisieren – um militärischen Zwang abwehren zu können, so Finkelstein.

Reaktion aus Peking: Bislang Schweigen

In Peking dürften die Ankündigungen der USA für Unruhe sorgen. Eine offizielle Reaktion von chinesischer Seite lag am Samstag jedoch nicht vor. Kriegsschiffe der USA und ihrer Verbündeten sind seit Jahren regelmäßig in der Meerenge präsent, was oft wütende Reaktionen in Peking zur Folge hat.

In den vergangenen Tagen griffen chinesische Regierungsvertreter zudem erneut verbal die USA an und kritisierten deren Rolle in Konflikten wie etwa in Afghanistan und Syrien. So etwa der Sprecher des chinesischen Außenministeriums auf Twitter. "Wenn Pelosi Demokratie und Menschenrechte wirklich am Herzen liegen, sollte sie Afghanistan, Irak, Syrien und Libyen besuchen, um ihre Reue über die Hunderttausenden von unschuldigen Zivilisten auszudrücken, die vom US-Militär getötet wurden", schrieb er dort etwa. Das lässt sich als eine Aufforderung an das Land verstehen, sich nicht in den Taiwan-Konflikt einzumischen.