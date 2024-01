Tamir Nimrodi wurde am 7. Oktober von der Terrororganisation Hamas entführt. Seitdem versucht sein Vater alles, um seinen Sohn wiederzusehen.

Alon Nimrodi hat ereignisreiche Tage hinter sich: In Israel traf er zuletzt etwa Außenministerin Annalena Baerbock. Am vergangenen Montag empfing ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin. Nimrodi hätte auf solche Treffen gerne verzichtet. Doch es sei nun sein Job, sagt er im Gespräch mit t-online: Denn Alon Nimrodis 19-jähriger Sohn, der Deutsch-Israeli Tamir, wurde am 7. Oktober von Hamas-Terroristen entführt. Seitdem versucht Nimrodi, alles in Bewegung zu setzen, damit sein Sohn wieder freikommt.

Seit Tamir an jenem schicksalhaften Tag in den Gazastreifen verschleppt wurde, wisse die Familie nichts mehr über seinen Gesundheitszustand oder seinen Aufenthaltsort. t-online sprach mit Alon Nimrodi am Rande seines Besuches in Berlin.

t-online: Herr Nimrodi, Ihr Sohn wurde von der Hamas am 7. Oktober als Geisel genommen. Wo waren Sie, als Sie davon gehört haben?

Alon Nimrodi: Ich bin von Tamirs Mutter geschieden und war an diesem Tag mit meiner Partnerin im Urlaub in Griechenland. Er ist mein ältester Sohn, seine Mutter war mit seinen zwei jüngeren Schwestern in Israel. Wir erfuhren am Nachmittag, dass Tamir gekidnappt wurde. Meine jüngste Tochter hatte ein Video gesehen, wie Tamir gefangen genommen wurde, und ist weinend zu ihrer Mutter gelaufen.

Das Video hatte die Hamas veröffentlicht.

Die ersten Aufnahmen waren von schlechter Qualität. Wir konnten das Gesicht von Tamir und seinen beiden Freunden nicht genau erkennen, die ebenfalls gefangen genommen wurden. Ich habe es mir immer wieder angesehen. Gewissheit hatten wir erst, nachdem die Hamas ein zweites Video veröffentlicht hatte.

Ihr Sohn verrichtete zu dem Zeitpunkt seinen Militärdienst und arbeitete mit zwei seiner Freunde auf einem Stützpunkt in der Nähe des Gazastreifens.

Tamir sah in dem Video direkt in die Kamera und überquerte zu Fuß die Grenze zum Gazastreifen. Er trug keine Schuhe und keine Brille, dabei kann er ohne sie fast nichts sehen. Tamir arbeitete als Lehrer für das Militär, er trug deshalb keine Waffe. Am Samstagabend informierte uns dann auch die Regierung darüber, dass unser Sohn entführt wurde. Seitdem leben wir in der Hölle. Vorher war ich Immobilienmakler und hatte einen kleinen Cateringdienst. Jetzt ist es mein Job, meinen Sohn zu finden.

Empfohlener externer Inhalt Instagram Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Instagram -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Instagram-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Können Sie sich an den letzten Moment erinnern, als Sie ihn gesehen oder gesprochen haben?

Er mag es nicht, wenn wir ihn stören, während er beim Militär ist. Wir sehen ihn nur an den Wochenenden. Das Letzte, was er uns mitgeteilt hat, war eine Einkaufsliste. Er schrieb mir, dass er auf mich zählen würde, dass ich alles besorgen könne. (lacht)

Haben Sie seitdem irgendwelche Informationen darüber erhalten, wie es Ihrem Sohn geht?

Nein. Wir wissen lediglich, dass er von der Hamas verhört wurde, das ist alles. Vor zwei Monaten wurde ein weiteres Video von seinen zwei gefangenen Freunden veröffentlicht. Sie machten einen gesunden Eindruck. Einen Monat später hat die israelische Armee ihre Leichen gefunden. Ich sage immer: Die Zeit hat sie getötet. Was mit Tamir passiert ist, wissen wir nicht. Aber wir können nicht länger warten. Die Geiseln müssen so schnell wie möglich freikommen.

Wie hat sich die Stimmung in Israel seit dem 7. Oktober verändert?

Am 7. Oktober hat das Land Israel seinen eigenen Holocaust erlebt. Gleichzeitig ist die gesamte Bevölkerung wieder enger zusammengerückt. Die Zivilgesellschaft unterstützt uns wirklich sehr. Wir hoffen, dass das so bleibt. Das wäre das einzig Gute, was dieser Tag verursacht haben könnte.

Und was sagen Sie zur Politik Ihrer Regierung? Es gibt seit den Terroranschlägen immer wieder große Proteste: Unter anderem wird kritisiert, dass man sich nicht genug mit den Geiseln beschäftige.