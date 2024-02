Die wirtschaftlichen Folgen wären drastisch

Schon jetzt macht der schwelende Konflikt zwischen China und Taiwan wirtschaftliche Probleme: In einer Umfrage der Außenhandelskammer hatte 2023 ein Drittel der deutschen Unternehmen vor Ort Probleme in ihren Lieferketten aufgrund der Spannungen in der Taiwan-Straße. Die genauen wirtschaftlichen Folgen, sollte Taiwan aufgrund eines chinesischen Angriffs oder einer Blockade als Lieferant ausfallen, sind schwer absehbar. Doch dass sie drastisch wären, da sind sich Experten einig. Infineon-Chef Jochen Hanebeck nannte eine Eskalation zwischen China und Taiwan einst "den größtmöglichen Unfall".

Der Wettlauf hat begonnen

Der weltweite Wettlauf um Chips hat längst begonnen. Deutschland hat mit Milliardensubventionen zwei große Chip-Fabriken auf den Weg gebracht: In Magdeburg baut der US-Computerhersteller Intel ein Werk. In Dresden entsteht eine Fabrik des taiwanesischen Branchenführers TSMC, auch Bosch und Infineon sind daran beteiligt. Doch es wird noch Jahre dauern, bis diese Fabriken ihre Produktion starten können.

Und selbst dann wird Deutschland die Chips nicht autark produzieren können. Das liegt auch daran, dass viele Chips noch immer in Asien getestet und verpackt werden. Hoffnungen deutscher Unternehmen ruhen auch auf den USA. Dort investiert die Regierung von Präsident Joe Biden ebenfalls fleißig in die Halbleiter-Infrastruktur.

Hält Taiwans Schutzschild?

Der Handlungsspielraum deutscher Unternehmen bleibt also stark begrenzt. Und an Taiwan, da sind sich Branchenexperten einig, führt in naher Zukunft kein Weg vorbei. Der deutschen Wirtschaft bleibt derzeit nicht viel mehr übrig als zu hoffen, dass sich der Konflikt mit China nicht weiter verschärft. Bisher galt Taiwans Vormachtstellung in der Halbleiterbranche als Schutzschild der Insel: China, so die Hoffnung, könne es sich nicht leisten, Taiwan anzugreifen, da es selbst auf taiwanesische Chips angewiesen ist.