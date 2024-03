Die USA haben zuletzt die Lieferung von Hilfsgütern an den Gazastreifen aus der Luft angekündigt. Jetzt sollen sich die ersten Flieger in Bewegung setzen.

Man werde sich in den kommenden Tagen mit Jordanien und anderen zusammentun und weitere Lebensmittel und Hilfsgüter aus der Luft abwerfen, kündigte US-Präsident Joe Biden am Vortag im Weißen Haus an. Bei der großen Zahl der Not leidenden Menschen in dem abgeriegelten Küstengebiet dürfte die Wirkung laut UN-Organisationen jedoch schnell verpuffen.