China kommt immer stärker in die Region und investiert massiv in Energie. Das Ziel besteht in der Schaffung von Abhängigkeitsverhältnissen. Das sollte uns Sorgen machen. Es geht um Interessen und Einfluss. Sich diese Tatsache vor Augen zu führen, ist von höchster Wichtigkeit. Allerdings findet sie in der politischen Praxis noch zu wenig Anwendung.

Sie spielen auf Teile der deutschen China-Politik an?

Ja. Kooperation existiert im Drehbuch der chinesischen Außenpolitik nur sehr begrenzt und zielt vor allem auf wirtschaftliche Zusammenarbeit – man denke an Russland: Die "Modernisierungspartnerschaft" in Moskau wurde immer nur als wirtschaftliche Modernisierung aufgefasst, gesellschaftspolitisch herrschte im besten Fall Stillstand, meistens noch Rückschritt. Der Versuch, nun China im Nahen Osten für Friedensverhandlungen einzubinden, wie man es auch im Falle des Krieges zwischen Russland und der Ukraine diskutiert, klingt auf den ersten Blick lobenswert: globale Probleme, globale Lösungen. Alle tragen zur Lösung bei, alle sind glücklich. Aber worauf würde es am Ende hinauslaufen? China wäre dann Garantiemacht für Europas Sicherheit beziehungsweise jene im Nahen Osten. Wollen wir das wirklich?

Setzt die deutsche Politik eventuell zu sehr auf Dialog und die Kooperationsbereitschaft auswärtiger Staaten?

Dialog, Kooperation, Runde Tische – alles Grundpfeiler deutscher Außenpolitik. Aber was, wenn die andere Seite keinen Dialog will? Spätestens seit der russischen Vollinvasion der Ukraine vom 24. Februar 2022 ist doch klar: Unsere europäischen Werte und Interessen, unsere Demokratie und unsere demokratischen Partnerländer müssen zur Not auch verteidigt werden.

Bleiben wir im Nahen Osten: Wie könnte Deutschland im Konflikt zwischen Iran und Israel, dessen Sicherheit auch Olaf Scholz als Teil deutscher Staatsräson betrachtet, entschiedener auftreten?

Eurofighter der Bundeswehr hätten zum Beispiel Mitte April aufsteigen können, um den Israelis und Jordaniern bei der Abwehr iranischer Drohnen zu helfen. Die Franzosen und Briten haben Israel hier sehr konkret geholfen. Deutschland nicht. Stattdessen führen wir wie so oft die Diskussion, ob denn wirklich eine Anfrage vorgelegen hätte, was wir abgeben könnten et cetera. Deutschland ist einfach sehr berechenbar in diesen Situationen. Verstehen Sie mich nicht falsch: Selbstverständlich sind diplomatische und friedliche Beilegungen von Konflikten immer am besten, doch wer Handlungsoptionen vom Tisch nimmt, der schwächt sich und die westliche Position. Vorauseilende Selbsteinhegung hilft niemandem. Was wurde denn aus der "Zeitenwende", möchte man da manchmal fragen.