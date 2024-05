Auf einem weiteren Bild wird Israel ein Genozid vorgeworfen, es zeigt Israel in den Farben einer Wassermelone eingefärbt. Die Wassermelone ist in den vergangenen Monaten zum Symbol von pro-palästinensischen Aktivisten geworden. Noch ein Bild zeigt eine Karte Israels. Der Name des Landes ist dabei durchgestrichen, darunter hat jemand "Palästina" handschriftlich hinzugefügt.

Kriegspropaganda von Israelis und Palästinensern

Solche Bilder sind als Propaganda einzuordnen. Einerseits stellen sie nicht die Realität dar, weil sie in vielen Fällen mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt werden, und andererseits sollen sie Menschen dazu bringen, sich für die palästinensischen Belange und gegen den Staat Israel einzusetzen, bis hin zur Ablehnung des Existenzrechts Israels.

Auch Unterstützer Israels nutzen KI-generierte Bilder auf sozialen Netzwerken, um ihre Gegendarstellung zu den Vorwürfen zu teilen. Ein solches Bild, das unter anderem der offizielle X-Account des Staates Israels teilte, zeigt einen Hamas-Terroristen, der mit bedrohlicher Haltung und einem Sturmgewehr in der Hand vor einem nur mit einer Windel bekleideten Säugling steht. Auf dem Bild steht in Großbuchstaben: "Where were your Eyes on October 7?" (zu Deutsch: "Wo waren deine Augen am 7. Oktober?"). Dieses Bild zeigt im Hintergrund zerstörte und offenbar brennende Häuser, außerdem liegt eine brennende Israel-Fahne am Boden.

Das Bild spielt auf den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober an, bei dem Terroristen – auch anderer palästinensischer Gruppen – israelische Dörfer und Kibbuze nahe der Grenze zum Gazastreifen angriffen. Dabei haben sie israelischen Angaben zufolge 1.189 Menschen getötet. Zudem wurden 252 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Danach warf die israelische Regierung der Hamas mehrfach vor, bei dem Angriff auch Dutzende Babys ermordet, enthauptet und verbrannt zu haben. Netanjahu teilte auf X zudem Bilder, die verkohlte Leichname von Babys zeigen sollen. Die Hamas bestreitet die Vorwürfe. Unabhängige Berichte liegen nicht vor.

Ein weiteres offenbar KI-generiertes Bild, das unter anderem die israelische Botschaft in Frankreich auf X teilte, zeigt eine Menschenmenge, die vor der Klagemauer in Jerusalem steht. Auf der Menge ist in weißen Buchstaben zu lesen: "Bring Them Home Now" ("Bringt sie jetzt nach Hause"). Zudem liegt scheinbar eine große israelische Flagge auf der Menge. Dabei geht es um die in den Gazastreifen verschleppten Geiseln.