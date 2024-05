Bundesregierung übt zurückhaltende Kritik

Die Bundesregierung geht davon aus, dass es im Zusammenhang mit dem Angriff einen Fehler der israelischen Seite gegeben habe. Man wolle den Vorfall weiter prüfen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin . "Erst mal untersuchen, was genau passiert ist, und dann urteilen. Und nicht anhand von Bildern sofort ein Urteil fällen." Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock (beide Grüne) hätten immer wieder deutlich gemacht, "dass sich Israel bei seiner gerechtfertigten Verteidigung gegen die Terrororganisation Hamas an das Völkerrecht zu halten hat. Und das gilt in allen Fällen." Ähnlich hatte sich auch die US-Regierung geäußert.

Fest steht aber: Andere Länder äußern deutlicher ihre Empörung. Etwa Frankreich. So reagierte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empört auf den Angriff in Rafah. "Diese Operationen müssen aufhören", schrieb Macron auf der Plattform X. Es gebe keine sicheren Zonen für palästinensische Zivilisten in Rafah. Macron rief zu einer sofortigen Feuerpause und zu einer vollständigen Einhaltung des internationalen Rechts auf. Macron sieht sich als die zentrale Führungsfigur in der EU und weiß, dass die Mehrheiten in Europa aktuell gegen Israel sind. Deutlich wird das auch an anderer Stelle: Am Dienstag erkannten Norwegen, Irland und Spanien offiziell Palästina als Staat an. Auch das ist eine deutliche Botschaft an Netanjahu, der eine Zweistaatenlösung ablehnt.