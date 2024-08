Syrien: US-Kampfjet soll sich russischem Flugzeug genähert haben

0.55 Uhr: Ein Kampfflugzeug der US-geführten Koalition in Syrien hat sich nach russischen Angaben über der Provinz Homs einem russischen Überwachungsflugzeug "gefährlich" genähert. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf einen russischen Militärvertreter in Syrien. "Ein F/A-18-Kampfbomber der Koalition ist in gefährlichen Kontakt mit einem An-30-Flugzeug der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte gekommen, das einen geplanten Flug im syrischen Luftraum absolvierte", zitiert Tass den stellvertretenden Leiter des russischen Zentrums für die Versöhnung der verfeindeten Parteien in Syrien, Hauptmann Oleg Ignasjuk.