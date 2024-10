Die Welt scheint am Scheideweg zu stehen, die Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus könnte die Demokratie weltweit erschüttern. Doch Pessimismus ist keine Lösung, sagt der US-Historiker Timothy Snyder – und erklärt, wie die Zukunft besser werden könnte.

Die Zukunft wirkt bedrohlich: Krieg tobt in der Ukraine und im Nahen Osten, die Klimakrise verschärft sich, und in den USA könnte Donald Trump erneut an die Macht gelangen. Muss also unsere Zukunft unheilvoll und düster sein? Nein, sagt mit Timothy Snyder einer der führenden Intellektuellen der Vereinigten Staaten. Freiheit, so der Historiker, sei der Schlüssel für eine bessere Zukunft. Aber nicht die Freiheit, die Wladimir Putin und Donald Trump meinen, betont der Forscher von der amerikanischen Yale-Universität.

Was bedeutet wahre Freiheit? Warum wird sie von Autokraten wie Putin so gefürchtet? Und welches Ziel verfolgt Trump in letzter Konsequenz bei seinem Kampf ums Weiße Haus? Diese Fragen beantwortet Timothy Snyder, dessen Buch "Über Freiheit" kürzlich erschienen ist, im Gespräch mit unserer Redaktion.

t-online: Professor Snyder, der Begriff Freiheit wird gegenwärtig vielfach strapaziert, auch Diktatoren wie Wladimir Putin und Antidemokraten wie der ins Weiße Haus zurückstrebende Donald Trump reklamieren ihn für ihr Programm. Welchen Wert hat Freiheit aber wirklich?

Timothy Snyder: Freiheit ist der Wert der Werte, der alle anderen Werte erst möglich macht. Freiheit ist der Zustand, in dem wir unsere Werte betrachten, kombinieren und verwirklichen können. Wenn Putin oder Trump aber von Freiheit sprechen, verwenden sie einen negativen Freiheitsbegriff: Sie wollen frei "von" etwas sein. Positive Freiheit, wie ich sie anstrebe, ist viel mehr: Freiheit bedeutet die Freiheit, zu sich selbst zu werden und die Welt zu verändern. Deshalb fürchtet Putin sie so sehr, und deshalb fürchtet sich auch Trump vor ihr.

Was genau meinen Sie mit positiver Freiheit?

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: 2022 und 2023 habe ich die Ukraine besucht, auch Gebiete, die von Russland besetzt und dann von der ukrainischen Armee befreit worden sind. War es gut, dass diese Gebiete "von" den Russen befreit worden sind? Ohne jeden Zweifel. Die Ukrainer sprechen aber nicht von Befreiung, sondern von Deokkupation, um deutlich zu machen, dass die Beseitigung des Übels in Form einer völkermörderischen Besatzung nicht ausreicht. Sie betonen immer wieder, dass ihre Freiheit auf eine Zukunft ausgerichtet sei und dass die Russen dieser Zukunft im Wege stünden. Frei sein "für" ein selbstbestimmtes Leben in Frieden, das wollen die Menschen der Ukraine. Das ist positive Freiheit, wie sie Putin, Trump und andere Autokraten nie verstehen werden.

Zur Person Timothy Snyder, Jahrgang 1969, lehrt Geschichte an der Yale University im US-Bundesstaat Connecticut und ist Permanent Fellow am Institut für die Wissenschaft vom Menschen in Wien. Snyder ist einer der führenden Intellektuellen der USA, als Historiker hat er vor allem die Geschichte Osteuropas und des Holocaust erforscht. Sein Buch "Bloodlands. Europa zwischen Hitler und Stalin 1933–1945" avancierte zum Bestseller. Nach "Über Tyrannei. Zwanzig Lektionen für den Widerstand" erschien kürzlich Snyders neues Werk "Über Freiheit". Essays von Snyder – wie "Talking freedom in Kyiv" – finden sich bei Substack.

"Über Freiheit" lautet der Titel Ihres neuen Buches. Warum haben Sie es geschrieben?

Wir leben in einer Welt, in der die Dinge ziemlich schlecht laufen. Russlands Krieg gegen die Ukraine und die mögliche Wiederwahl Donald Trumps sind nur zwei Beispiele dafür. Es kann ziemlich schlimm enden. Aber muss es das? Wir haben ein Problem mit Worten und Begriffen. Wenn wir aber die richtigen Worte und Konzepte finden, öffnet sich unsere Vorstellungskraft wieder, und die Zukunft scheint weiter und heller zu sein: Bedingungen zu schaffen, dass wir alle kollektiv und über Generationen hinweg ein Leben in Freiheit führen können, ist möglich.

Wie soll das gelingen?

Wir müssen die richtigen Fragen stellen. Was ist das Besondere an uns Menschen? Was unterscheidet uns vom Rest des Universums? Es ist unsere Fähigkeit, das Gute zu schätzen, daran zu glauben und es zu verwirklichen. Wir verfügen über Tugenden wie Ehrlichkeit und Loyalität, Qualitäten wie Anmut und Schönheit. Sie alle gehören in einer großen ideellen Geometrie zusammen, passen aber eben nicht immer zueinander. Bisweilen stehen zum Beispiel Ehrlichkeit und Loyalität in Konflikt, aber man kann nicht behaupten, dass Ehrlichkeit immer besser wäre als Loyalität. Diese Spannung, diese fantasievolle Geometrie menschlicher Tugenden und Fähigkeiten, versetzt uns in die Lage, die guten Dinge zu erkennen, zwischen ihnen zu wählen und menschliche Entscheidungen zu treffen. Erst dann sind wir frei.

Freiheit ist also der Schlüssel, der tatsächlich eine bessere Welt ermöglichen kann?