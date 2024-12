Kopiert News folgen

Angriffskrieger Wladimir Putin will Russland "groß" machen, im Fußball verzwergt er sein Land aber. Denn es gibt fast keine Nation, die gegen Russlands Kicker antreten will, meint Wladimir Kaminer.

Schleichend frisst sich der sinnloseste Krieg der Geschichte durch das öffentliche Leben Russlands, er vergiftet und zerstört Sport, Bildung, Kultur. Die Verleger wissen inzwischen nicht mehr, was sie drucken dürfen. Denn jedes Buch kann als Kritik am Krieg oder am Regime gedeutet werden. Sogar russische Klassiker werden aus den Regalen der Buchläden entfernt, entweder waren sie zu sehr für Frieden, oder ein inzwischen geflüchteter "ausländischer Agent und Extremist" hatte vor vielen Jahren das Vorwort dazu geschrieben.

Was für Filme darf man noch drehen? Patriotische Filme über russische Soldatenhelden oder über das "nationalistische ukrainische Regime" würden sofort eine Finanzierung vom Staat bekommen. Aber es finden sich nicht genug Profis, die bereit wären, dieses Geld zu nehmen. 50 Regisseure haben gerade abgelehnt, im Auftrag des Kulturministeriums eine Soap über sogenannte ukrainische Nationalisten zu drehen. Das sind recht viele Verweigerer.

(Quelle: Frank May) Zur Person Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken gehört "Russendisko". Sein neuestes Buch "Mahlzeit! Geschichten von Europas Tischen" erschien am 28. August 2024.

Also wird das Staatsgeld hauptsächlich für die Neuverfilmung alter sowjetischer Märchen verschwendet. Nächstes Jahr sollen "Der Zauberer aus der Flasche" und "Buratino", der russische Pinocchio, neu verfilmt werden. Und als Highlight des Jahres kommt das alte gute "Aschenputtel" zurück, ein Film aus dem Jahr 1947, den jeder in Russland kennt: Es war ein Film, der Hoffnung ausstrahlte, die Hoffnung auf ein besseres Leben, das möglich sein kann.

Die damals an der Produktion beteiligten Schauspieler hätten eigentlich aus ihrem wirklichen Leben eine ganz andere Geschichte erzählen können: Aschenputtel wurde von ihrem Mann während des Krieges verlassen und wäre beinahe unter deutschen Bomben umgekommen. Dem Prinzen war während der Stalin-Repressionen fast die ganze Familie verhaftet und umgebracht worden, sein Bruder wurde am Drehort verhaftet und als Heimatverräter hingerichtet.

Fußball im Niedergang

Die Fee hatte ihre Eltern während der deutschen Blockade von Leningrad verloren, sie waren verhungert. Und der König hatte lange im Lager gesessen. Aber auf der Leinwand tanzten und lachten und sangen sie, als wären sie die glücklichsten Menschen auf Erden. Das Land hatte gerade das Leid des Großen Krieges hinter sich und die Menschen wollten wieder Hoffnung schöpfen, Hoffnung auf ein besseres Leben, das möglich wurde. Damals kam Aschenputtel zum richtigen Zeitpunkt in die Kinos.

Doch der heutige Krieg wütet weiter, und das Ende ist nicht abzusehen, die Weltgemeinschaft schaut zu, wie sich die beiden Länder bekämpfen, schüttelt ab und zu den Kopf und hilft dem Schwächeren mit Raketen: Was soll sie sonst auch tun? Wie eine heiße Kartoffel wird dieser Krieg von einer Hand in die andere gelegt. Biden, Nato, Uno, Trump kommentieren das Kriegsgeschehen oft und gerne, doch in Wahrheit will niemand etwas damit zu tun haben. Also geht der Krieg weiter und verwüstet alle zivilen Bereiche des öffentlichen Lebens.

Will nun jemand wissen, wie sich die Fußballfans in Russland fühlen, von den Fußballspielern ganz zu schweigen? Sie feiern riesige Erfolge. Beim letzten Spiel der russischen Nationalmannschaft hat sie einen eigenen Rekord in Krasnodar aufgestellt: 11:0 gegen die Nationalmannschaft von Brunei. Der eigentliche Skandal ereignete sich nach dem Spiel, als die Brunei-Mannschaft sich in einer Shishabar in Krasnodar unsittlich benahm und ein wenig randalierte.

Nach einer polizeilichen Ermittlung wurde festgestellt, dass die Nationalmannschaft aus Brunei gar nicht nur aus Fußballern besteht. Es waren zwei Polizisten darunter sowie ein Taxifahrer, einige Jungs aus der Jugendmannschaft hatten ihre Freunde nach Russland mitgenommen. Die russische Seite zahlte nämlich für ein Freundschaftsspiel ansehnliches Geld. Die Sache mit Brunei war dann aber doch zu peinlich, deswegen wurde jetzt der Chef der National Football Association von Brunei vom Sultan persönlich entlassen.

Was kommt jetzt?