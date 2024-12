Kopiert News folgen

Die Vereinigten Staaten wollen in Syrien bleiben und fliegen Angriffe gegen den IS. Russland hat Baschar al-Assad Asyl gewährt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Kommentar zum Umsturz in Syrien: Deutschland muss schnell handeln

Tusk: Russland und Verbündete können besiegt werden

23.34 Uhr: Der Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad hat nach Ansicht des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk gezeigt, dass Russland und seine Verbündeten besiegt werden können. Die Ereignisse in Syrien hätten der Welt wieder einmal vor Augen geführt, "dass selbst das grausamste Regime gestürzt werden kann und dass Russland und seine Verbündeten besiegt werden können", erklärte Tusk am Sonntag im Onlinedienst X.

Die islamistische Gruppierung Hajat Tahrir al-Scham (HTS) und mit ihr verbündete Milizen hatten nach ihrer am 27. November begonnenen Großoffensive am Sonntag die syrische Hauptstadt Damaskus eingenommen und den seit Jahrzehnten herrschenden Assad gestürzt. Assad setzte sich ins Ausland ab und hält sich nach Angaben russischer Staatsmedien inzwischen in Moskau auf.

Russland war jahrelang ein zentraler Verbündeter der Assad-Regierung und hatte Assad im syrischen Bürgerkrieg seit 2015 auch militärisch unterstützt. Polen ist seit der russischen Invasion in der Ukraine vor fast drei Jahren ein entschiedener Unterstützer der Ukraine. Auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hatte den Sturz Assads als warnendes Beispiel für andere Verbündete Russlands gewertet.

USA bombardieren IS-Ziele in Syrien

21.40 Uhr: Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad haben die US-Streitkräfte am Sonntag dutzende Angriffe auf Stellungen der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien ausgeführt. Kampfflugzeuge hätten am Sonntag mehr als 75 IS-Ziele im Zentrum Syriens angegriffen, teilte das US-Zentralkommando (Centcom) im Onlinedienst X mit. Ziel der Angriffe sei es gewesen, zu verhindern, dass der IS den Vorteil der aktuellen Umsturz-Situation in Syrien ausnutze.

Bei den Angriffen seien Kampfflugzeuge vom Typ B-52, F-15 und A-10 zum Einsatz gekommen, hieß es weiter. "Wir werden nicht zulassen, dass sich der IS neu formiert und die derzeitige Situation in Syrien ausnutzt", erklärte Centcom-Befehlshaber Michael Kurilla. "Alle Organisationen in Syrien sollten wissen, dass wir sie zur Rechenschaft ziehen werden, wenn sie mit dem IS in irgendeiner Weise zusammenarbeiten oder ihn unterstützen."

Das US-Militär hat in Syrien 900 und im Irak 2500 Soldaten als Teil der Anti-IS-Koalition stationiert. Diese wurde 2014 gegründet, um die Dschihadisten im Irak und auch in Syrien zu bekämpfen. Der scheidende US-Präsident Joe Biden sagte kurz vor der Veröffentlichung der Centcom-Mitteilung, es sei klar, dass der IS "jedes Vakuum nutzen" wolle, um sich in Syrien wieder zu etablieren.

Biden beansprucht Assads Sturz für sich und fordert Rechenschaft

20.46 Uhr: Nach dem Sturz von Baschar al-Assad in Syrien hat US-Präsident Joe Biden gefordert, den langjährigen Machthaber des Landes für seine Verbrechen "zur Rechenschaft zu ziehen". Assad müsse sich für "hunderttausende unschuldige Syrer", die "misshandelt, gefoltert und getötet" wurden, verantworten, sagte Biden in Washington.

Außerdem erklärte er den Sturz des syrischen Machthabers auch als Folge seiner eigenen Außenpolitik. "Die wichtigsten Unterstützer von Assad waren der Iran, die Hisbollah und Russland", sagte Biden bei der Ansprache im Weißen Haus. Zuletzt sei deren Unterstützung aber zusammengebrochen, "denn alle drei sind heute viel schwächer, als sie es bei meinem Amtsantritt waren".

Rebellen garantieren wohl Sicherheit russischer Stützpunkte