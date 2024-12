Experte Neumann: Rebellengruppe HTS weiter islamistisch

Der Terrorismusexperte Peter Neumann hat Zweifel, dass sich Syrien nach dem Machtwechsel in Richtung Demokratie und Rechtsstaatlichkeit entwickelt. Zwar habe sich der Führer der Islamistengruppen Haiat Tahrir al-Scham (HTS), Ahmed al-Scharaa, der zuvor mit seinem Kampfnamen Abu Mohammed al-Dscholani auftrat, vor Jahren vom Terrornetzwerk Al-Qaida losgesagt, sagte Neumann im ZDF-"heute journal". Seine Gruppe sei aber weiter islamistisch, mit dem Ziel, eine Art Gottesherrschaft in Syrien einzuführen.

Der HTS-Führer müsste eigentlich auf Versöhnung setzen, betonte Neumann, der am Londoner King's College lehrt. Er bezweifele aber, dass seine Kämpfer da mitmachten. Neumann hält es für möglich, dass es dann zu einer Opposition in der eigenen Bewegung kommen könnte.

Kanzler Scholz telefoniert mit Erdoğan

21.37 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan über die Lage und Entwicklung in Syrien telefoniert. Beide seien sich einig gewesen, dass die territoriale Integrität und Souveränität des Landes erhalten werden müsse, sagt ein Regierungssprecher. Der Sturz des Assad-Regimes sei eine sehr gute Entwicklung. Jetzt müsse es darum gehen, dass "Syrien eine sichere Heimat für alle Syrer werde, unabhängig von deren ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit". Dazu wollten die EU, die Türkei und Partner in der Region zusammenarbeiten.

Israelische Armee: In drei Tagen 480 militärische Ziele in Syrien angegriffen

21.09 Uhr: Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad hat die israelische Armee nach eigenen Anhaben seit Sonntag insgesamt rund 480 Angriffe auf militärische Ziele in Syrien ausgeführt. Die Armee habe "einen Großteil der strategischen Waffenlager" in Syrien ins Visier genommen und "verhindert, dass sie Terroristen in die Hände fallen". Zu den Zielen hätten 15 Schiffe der syrischen Marine, Flugabwehrbatterien und Waffenproduktionsstätten in mehreren Städten gezählt.