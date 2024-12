News folgen Artikel teilen

Russland verlegt offenbar Kriegsschiffe aus Syrien. Assads Baaht-Partei stellt die Arbeit ein. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Assad-Partei stellt Arbeit ein

0.20 Uhr: Die Baath-Partei von Syriens gestürztem Machthaber Baschar al-Assad hat ihre Arbeit nach eigenen Angaben auf unbestimmte Zeit eingestellt. Die Führung der Partei habe beschlossen, die Aktivitäten der Partei in all ihren Formen bis auf Weiteres einzustellen, hieß es in einer Erklärung auf der Nachrichtenwebseite der Partei.

Alle Vermögenswerte und Gelder der Partei würden unter die Aufsicht des Finanzministeriums und die Kontrolle des Justizministeriums gestellt. Die Erlöse sollten bei Syriens Zentralbank hinterlegt werden. Alle Fahrzeuge und Waffen sollten an das Innenministerium übergeben werden.

Satellitenaufnahmen: Russland zieht Kriegsschiffe aus Syrien ab

0.10 Uhr: Russland hat offenbar mehrere seiner Kriegsschiffe aus Syrien abgezogen. Das zeigen Satellitenbilder, wie unter anderem die BBC berichtet. Auf diesen ist zu sehen, wie eine Kolonne von Schiffen die Basis in Tartous verlässt. Sie haben zunächst Position im Mittelmeer bezogen. Das zeigen auch Daten von Webseiten, die Schiffsbewegungen aufgrund von Transpondern anzeigen. Russland unterhält mehrere Militärbasen in Syrien. Deren Zukunft ist noch offen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Man wolle Gespräche mit den neuen Machthabern führen.

Der Marinestützpunkt Tartous beherbergt Teile der Schwarzmeerflotte und ist Russlands einziger Reparatur- und Nachschubstützpunkt im Mittelmeer. Er wurde in den 1970er Jahren von der Sowjetunion errichtet und 2012 von Russland erweitert und modernisiert, als der Kreml begann, das Regime von Präsident Assad stärker zu unterstützen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Mittwoch, 11. Dezember

Berichte: Flughafen von Damaskus bald wieder offen

22.35 Uhr: Der internationale Flughafen in Damaskus könnte informierten Kreisen zufolge am kommenden Sonntag wieder den Betrieb aufnehmen. Aus Kreisen des Verkehrsministeriums hieß es, dass es dort nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Baschar al-Assad zu Plünderungen, Vandalismus und Diebstahl gekommen sei.

Derzeit fänden Reparaturarbeiten statt. Nicht alle notwendigen Geräte seien im Land verfügbar, daher käme es zu Verzögerungen. Neben Mobiliar seien unter anderem auch Türen, Fenster und Kabel gestohlen worden. Der Flughafen hatte infolge der Offensive der Rebellen in Syrien den Betrieb eingestellt.

Bundesregierung weist Forderung nach Syrien-Rückkehr zurück

16.35 Uhr: Nach dem Sturz des Assad-Regimes hat die Bundesregierung Forderungen der Union nach Ausarbeitung eines Rückkehrplans für in Deutschland lebende Syrer zurückgewiesen. "Wir müssen erst mal abwarten, wie sich die Situation in Syrien entwickelt", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Die Union sprach sich etwa für Reisebeihilfen und ein Startgeld für freiwillige Ausreisen aus. Die FDP forderte baldige Gespräche mit der neuen Regierung in Damaskus.

Regierungssprecher Hebestreit sagte, eine Rückkehrdebatte sorge "eher für Verunsicherung in Deutschland bei den Flüchtlingen, die sich hier seit zum Teil sehr vielen Jahren aufhalten". Mit Blick auf die Forderungen der Union sprach Hebestreit von "nachvollziehbarer Aufregung in Zeiten, in denen der Wahlkampf immer näher rückt". Zunächst müsse aber abgewartet werden, ob sich die Lage in Syrien stabilisiere, "bevor man jetzt den fünften Schritt vor dem zweiten macht" und über die Frage diskutiere, ob syrische Schutzberechtigte in Deutschland in ihre Heimat zurückkehren müssten.

Aus der Unions-Bundestagsfraktion war zuvor die Forderung an die Bundesregierung nach einem Rückkehrplan für syrische Flüchtlinge gekommen. Es müsse Reisebeihilfe und Startgeld für freiwillige Ausreisen geben, sagte Fraktionsvize Andrea Lindholz (CSU) der "Bild". Ähnlich hatte sich zuvor schon der CDU-Politiker Jens Spahn geäußert. Er sprach sich für ein "Startgeld" von 1000 Euro und Chartermaschinen nach Syrien aus.

Ausgangssperre in Damaskus aufgehoben

14.42 Uhr: Die Rebellen heben die Ausgangssperre in Damaskus auf. Alle Menschen sollten wieder an die Arbeit zurückkehren, teilen die Rebellen mit, die inzwischen eine Übergangsregierung gebildet haben.

Islamisten setzen Grabstätte von Assads Vater in Brand