Russland hat bestätigt, dass Assad das Land verlassen hat. Die Rebellen haben mittlerweile den Präsidentenpalast erreicht. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Rebellen-Anführer Golani: "Die Zukunft gehört uns"

13.47 Uhr: Der Kommandeur der syrischen Rebellengruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS), Abu Mohammed al-Gulani, kündigt in einem im Fernsehen verlesenen Statement an, dass die Gruppe fest entschlossen sei, den 2011 eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Man könne nicht mehr umkehren. "Die Zukunft gehört uns." Im Jahr 2011 kam es in Syrien zu einem Aufstand gegen die jahrzehntelange Herrschaft der Familie Assad.

Irak schließt Grenzübergang nach Syrien

13.38 Uhr: Wegen der aktuellen Entwicklungen in Syrien hat der Irak den Grenzübergang in das Nachbarland geschlossen. Der Grenzübergang Al-Kaim sei geschlossen und die Grenze komplett gesichert, berichtete die staatliche irakische Nachrichtenagentur INA. Auf der syrischen Seite gebe es auch keine verbliebenen Aufständischen mehr und auch keine Regierungstruppen.

Syriens Außenministerium spricht von "neuem Kapitel"

13.12 Uhr: Ohne ein Wort zum geflohenen Machthaber Baschar al-Assad hat Syriens Außenministerium die Entwicklungen im Land kommentiert. "Heute wird ein neues Kapitel in der Geschichte Syriens geschrieben", teilte das Ministerium in sozialen Medien mit. In der Mitteilung war von einem "nationalen Eid" die Rede und einem "Pakt, der alle Syrer vereint". Syrische Botschaften im Ausland würden Landsleute weiterhin betreuen.

Empfangshalle von Assads Residenz in Damaskus in Brand gesetzt

13.32 Uhr: Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad durch islamistische Kämpfer ist eine Empfangshalle des Präsidentenpalastes in Damaskus in Brand gesetzt worden. Das berichtete ein vor Ort anwesender Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor waren Plünderer in den Palast eingedrungen, in dem der in der Nacht zum Sonntag gestürzte und ins Ausland geflüchtete Präsident Baschar al-Assad residiert hatte.

Später am Sonntag betraten dann Dutzende Menschen – unter ihnen Frauen und Kinder – den sechsstöckigen Palast, um ihn zu besichtigen und Bilder zu machen. Akten lagen verstreut auf den Treppen, ein gemaltes Porträt Assads lag auf dem Boden, wie der AFP-Reporter berichtete.

Rebellen: Ausgangssperre in Damaskus von 16 Uhr bis Montagfrüh

12.55 Uhr: Die syrischen Rebellen haben eine Ausgangssperre in Damaskus angekündigt, die am Sonntag von 16 Uhr Ortszeit bis 5 Uhr am Montagmorgen dauern soll.

Sicherheitskreise: Hisbollah hat alle Truppen aus Syrien abgezogen

12.50 Uhr: Die radikalislamische Hisbollah aus dem Libanon hat am Samstag alle ihre Truppen aus Syrien abgezogen, als sich Rebellengruppen der Hauptstadt Damaskus näherten, erfährt die Nachrichtenagentur Reuters aus libanesischen Sicherheitskreisen. Ein Insider sagt, die Überwachungstruppen, die die Hisbollah in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach Syrien entsandt hatte, seien geschickt worden, um den Rückzug zu überwachen.

Moskau: Assad hat seinen Posten und das Land verlassen

12.49 Uhr: Der frühere syrische Machthaber Bashar al-Assad hat nach Angaben des russischen Außenministeriums seinen Posten und auch das Land verlassen. Russland sei auch in Kontakt mit den Gruppierungen in Syrien, seinen Militärstützpunkten drohe derzeit keine Gefahr, hieß es.

Assads Abgang seien "Verhandlungen" zwischen ihm und "einer gewissen Zahl von Teilnehmern an dem bewaffneten Konflikt" in Syrien vorausgegangen, erklärte Sacharowa. Russland sei an diesen Verhandlungen nicht beteiligt gewesen.

Syriens Ministerpräsident: Kein Kontakt mehr zu Assad

12.41 Uhr: Syriens bisheriger Ministerpräsident Mohammed al-Dschalali hat nach eigener Darstellung keinen Kontakt mehr zum geflohenen Machthaber Bashar al-Assad. Er habe keine Informationen darüber, wo Assad oder dessen Familie sich aufhalte oder wann Assad Damaskus verlassen habe, sagte al-Schalali dem Nachrichtensender Al-Arabija. Zuletzt habe er direkten Kontakt mit Assad am Samstagabend gehabt, ehe die Aufständischen am frühen Morgen den Sturz seiner Regierung verkündeten.

Die nächsten Schritte in Syrien habe er mit dem Staatschef nicht mehr besprechen können, sagte al-Dschalali. "Es war uns nicht möglich, die Frage des Dialogs zu besprechen." Zum schnellen Vormarsch der Rebellen-Allianz auf Damaskus habe Assad am Abend lediglich gesagt: "Morgen werden wir sehen."

Russland zieht Schiffe aus Syrien ab

12.41 Uhr: Russland zieht offenbar seine Schiffe aus Syrien ab. Der ukrainische Militärgeheimdienst bestätigt, dass am Morgen die russische Fregatte Admiral Grigorovich den russischen Militärstützpunkt im syrischen Tartus verlassen habe. Zudem soll Russland Truppen aus Latakia abgezogen haben.

Türkei ruft zur internationalen Unterstützung für Syrien auf